Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen i Skurup
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Skurup
2026-03-31
Välkommen till Vårdcentralen Skurup, en trivsam vårdcentral med ett gott arbetsklimat, belägen endast tio minuters promenad från tågstationen i Skurup. Det är goda kommunikationsmöjligheter från både Malmö och Ystad. Vi är Skånes äldsta vårdcentral med hög tillgänglighet och nöjda patienter.
Vårdcentralen är på många sätt representativ för primärvården och du kommer att möta patienter i alla åldrar med olika sjukdomar och sjukdomstillstånd. Vi är cirka 50 medarbetare och har omkring 11 500 listade patienter.
Läkarbemanningen består av åtta specialister i allmänmedicin, fem ST-läkare och två AT-läkare. Vårt fokus är att skapa ett gott utbildningsklimat med öppna dörrar, sedvanlig personlig handledning en gång i veckan och en daglig frågedoktors-funktion med specialistläkare.
I kulturen vi byggt hjälps vi åt och tar tillsammans ansvar för arbetsmiljön på vårdcentralen och att våra patienter får rätt vård i rätt tid med rätt kompetens. Detta har utvecklats genom daglig tvärprofessionell sambedömningsrond och ett akutspår där undersköterska, sjuksköterska, allmänspecialist och ST- alternativt AT-läkare arbetar i team. Alla patienter är listade på namngiven läkare och vi ser att målet med 1 100 listade patienter/ allmänspecialist inte är långt borta.
På vårdcentralen bedrivs även distriktssköterskemottagning, barnhälsovårdsmottagning samt specialistmottagningar inom områdena astma/Kol, diabetes, minnessvikt och äldrevård. Vi har också ett rehabteam med fem fysioterapeuter med egen mottagning samt ett psykosocialt team bestående av arbetsterapeut, två psykoterapeuter och kurator. Dessutom erbjuder vi läkarstöd till kommunal hemsjukvård med väl upparbetade rutiner efter mångårigt gott samarbete. Den andra mars slog vi upp portarna till vår familjecentral som är en samverkan mellan barnmorskemottagningen och Skurups kommun.Publiceringsdatum2026-03-31Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter innefattar sedvanligt arbete för specialist i allmänmedicin såsom planerat mottagningsarbete med bland annat årskontroller och återbesök. Akutarbetet sker genom teamarbete där läkare, sjuksköterska och undersköterska gemensamt hjälps åt i arbetet.
Läkarmöte hålls en gång per vecka och en läkare håller i schemaläggning tillsammans med sekreterare. Vi har daglig kort sambedömningsrond innan lunch för att diskutera hur patientärende bäst kan handläggas.
Det finns även möjlighet till extra ansvarsområden utifrån dina intressen. Kvälls- och helgmottagningen drivs numera av förvaltning Nära Vård och hälsa men bemannas i stor utsträckning av frivilliga från oss inom primärvården.Kvalifikationer
Har du ett stort intresse för allmänmedicin och ser ett gott bemötande gentemot både patienter och kollegor som en självklarhet? Då tror vi att du har goda förutsättningar att trivas hos oss!
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt är specialist i allmänmedicin. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 är också ett krav för tjänsten.
För oss är det viktigt att du arbetar med patientens bästa i fokus och att du trivs i en varierad vardag. Vi värdesätter också att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och trivs såväl med en väl sammansvetsad läkargrupp som med tvärprofessionellt samarbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312620". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Jessica Zetterdahl, Verksamhetschef 0725-99 82 46 Jobbnummer
9829867