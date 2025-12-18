Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Hörby
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta med landsbygdsmedicin tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor? Då ska du söka dig till oss!
På vårdcentralen arbetar i dag ungefär 32 medarbetare. Vi har drygt 7 500 listade patienter och 750 listade barn på BVC. Hörby är ett samhälle med landsbygdskaraktär och med varierande komplexa medicinska ställningstagande dagligen.
Att samarbeta mellan yrkesgrupperna är självklart för oss så att våra patienter kommer till den profession som ger rätt vård och behandling i rätt tid. Vi har specialistmottagningar inom äldrevård, astma/KOL, rökavvänjning, blodtryck, diabetes och sjuksköterskemottagning. Dietist, rehab-koordinator, arbetsterapeut och psykolog finns naturligtvis också på vårdcentralen.
Vi har ett stort välfungerade lab med erfarna medarbetare och där vi gör fler lokala analyser då vi har biomedicinsk analytiker på plats.
Under våren 2026 kommer vi att bilda familjecentral i befintliga lokaler. Vi har ansvar för 4 SÄBO och 1 korttidsboende.
Vi är den enda vårdcentralen i Skåne som har en egen varmvattenbassäng på fysioterapin.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
I uppdraget som specialistläkare hos oss arbetar du tillsammans med fem andra specialistläkare, två ST-läkare och en AT-läkare. Tillsammans med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen ansvarar du för att utreda, behandla och följa upp våra patienter.
Handledning av ST- och AT-läkare kan förekomma, liksom deltagande i kvalitets- och utvecklingsarbete för att bidra till en fortsatt hög medicinsk kvalitet på vårdcentralen.
Du kommer att disponera över en laptop så möjlighet finns att en viss del av tjänstgöringen kan förläggas till hemmet. I våra stora generösa lokaler får du naturligtvis ett eget arbetsrum där du kan arbeta ostört.
Det finns möjlighet att utveckla egna specialintressen såsom små kirurgi, hud/prickmottagning, geriatrik, SÄBO, BVC eller MLA uppdraget (Medicinskt ledningsansvarig).
Hör av dig till oss och berätta mer om dig själv och vad du kan bidraga med så berättar vi vad vi kan erbjuda dig.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har specialistkompetens i allmänmedicin. Därtill är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en ansvarstagande och flexibel person med ett genuint intresse för allmänmedicin och primärvård. Du har lätt för att se lösningar, även i en vardag som ibland kan vara både varierad och utmanande.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
