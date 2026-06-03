Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Höör
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Höör Visa alla läkarjobb i Höör
2026-06-03
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Välkommen till en trivsam och spännande arbetsplats mitt i Skåne. Vi är belägna i centrala Höör och hit är det lätt att ta sig med kollektivtrafiken och det endast är cirka tio minuters promenad hit från stationen. Vårdcentralen har cirka 9 700 listade patienter.
Du kommer till en inkluderande arbetsplats, där all personal samarbetar över gränserna och stöttar varandra. Här får du varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka arbetet. Vi har förutom sedvanlig mottagning även lättakut och hemsjukvård. Utöver vår läkarmottagning har vi mottagningar med sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist, psykolog och psykiatrisjuksköterska samt specialistmottagningar inom diabetes, äldrevård och astma/Kol. Våra undersköterskor på laboratoriet arbetar med provtagning och har egen mottagning. Vi har även en rehabiliteringskoordinator som stödjer läkarna i sjukskrivningsärenden. Vi följer Socialstyrelsens rekommendation om 1100 invånare per läkare.
Hos oss arbetar du på en varm och trevlig arbetsplats där vi trivs tillsammans och känner ett stort engagemang för vårt arbete med att erbjuda kvalificerad vård och god service till våra patienter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som läkare arbetar du med både planerad och akut mottagning samt har ansvar för en egen patientlista. Du har också administrativa arbetsuppgifter och administrationstid i balans med mottagningstid och tjänstgöringsgrad. Hos oss erbjuds du möjlighet till egna ansvarsområden och individuella lösningar rörande exempelvis schema. Vi är positiva till utveckling och erbjuder dig därför också goda möjligheter till kompetensutveckling.
Det finns möjlighet att utöver ordinarie arbetsuppgifter bli ansvarig för ett specifikt medicinskt område som exempelvis demens eller hypertoni. Detta medför fördjupade kunskaper inom området, möjlighet att delta i fortbildning samt ett utvecklande samarbete med annan personal som är specialister inom ämnet. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har specialistkompetens i allmänmedicin. Därtill är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav.
För att trivas hos oss tror vi att du som söker är ansvarstagande, flexibel och lösningsfokuserad samt har ett stort intresse för allmänmedicin. Vi värdesätter också att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ, samtidigt som du har en god kommunikations- och samarbetsförmåga och trivs med ett tvärprofessionellt samarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329743". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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223 81 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Läkarförbundet
Dan Westholm dan.westholm@skane.se Jobbnummer
9945700