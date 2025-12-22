Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Getingen i Lund
Vårdcentralen Getingen utökar nu sin läkargrupp med ytterligare en specialist i allmänmedicin. Med denna rekrytering kommer arbetsplatsen att uppfylla Socialstyrelsen rekommendationer avseende 1100 listade patienter/heltids specialistläkare. Vårdcentralen Getingen i Lund söker därför en engagerad och intresserad specialistläkare som vill vara en del av vårt dynamiska team och bidra till att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Vårdcentralen Getingen är en liten och familjär hälsovalsenhet med cirka 20 medarbetare och ligger inne på sjukhusområdet. Vi är en av Lunds yngsta vårdcentraler och startade verksamheten i maj 2014 utan listade patienter. Sedan dess har vår listning stigit till i dagsläget cirka 6 000 patienter. Verksamheten genomsyras av hög medicinsk kvalitet, arbetsglädje och teamkänsla. Verksamhetens lokaler befinner sig på Skånes universitetssjukhusområde vilket tillhandahåller flertalet unika servicetjänster såsom rörpost, logistik och tvätthantering. Dessa lokaler delas även med Kvälls- och helgmottagningen när vårdcentralen är stängd, vilket bidragit till ett gott och nära samarbete med personalen i denna verksamhet.
Vårdcentralen Getingen är först i Lund med att arbeta utifrån ett nytt grundutbud i samverkan med gemensamma funktioner på andra hälsovalsenheter. Denna fördel ger oss ett unikt tillfälle att vara med och forma framtidens primärvård från strukturer och rutiner till arbetssätt och funktioner. Vårdcentralen tillhandahåller en god och säker vård för våra listade patienter med hjälp av specialister i allmänmedicin, ST-läkare, distriktssköterskor, allmänsjuksköterskor, fysioterapeut, psykolog, medicinska sekreterare och undersköterskor. Verksamheten bedriver även sjuksköterskeledd diabetesmottagning, Astma-Kol-mottagning samt äldrevårdsmottagning. Vi samverkar även med andra primärvårdsenheter kring dietist och arbetsterapeut för att kunna erbjuda patienter individualiserad vård på rätt vårdnivå.
Vi arbetar aktivt med hälsosam schemaläggning, erbjuder möjligheten att arbeta på spetsen av din kompetens och ett nära ledarskap. Som medarbetare är det viktigt att få vara med och påverka både sin arbetsmiljö och våra patienters upplevelse av vården. Vi är nämligen övertygade om att vi bedriver en bättre och säkrare vård om vi som medarbetare trivs på vårt arbete.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett spännande, komplext och varierande arbete där du får chans att utvecklas i din profession.
Dina arbetsuppgifter täcker hela det allmänmedicinska området. Du får bland annat möjlighet att arbeta med läkarmottagning med både planerade och akuta besök. Därtill kommer du också att ha möjlighet att handleda dina framtida specialistkollegor. Vi erbjuder dig även möjlighet till extra ansvarsområden utifrån dina intressen.
Vi satsar på fortbildning och kompetensutveckling och är flexibelt inställda till att du själv ska kunna påverka och forma ditt tjänsteinnehåll. Du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter inom primärvårdens mål och ramar. Nu hoppas vi att du vill bli en del av vårt team och bidra med din kompetens och vara med och utveckla verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker en specialistläkare inom allmänmedicin, alternativt annat specialistområde, med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Handledarutbildning och tidigare erfarenhet av att arbeta i PMO och Melior är meriterande.
Du som söker har gedigen erfarenhet av svensk sjukvård och är positiv, flexibel och har ett gott bemötande. Då vi är en fullvärdig vårdcentral som i den ökande konkurrensen vill tänka nytt och kreativt, välkomnar vi dig som motiveras av detta och trivs med att arbeta på en mindre enhet. Därtill är du driven samt tar initiativ till nya idéer och arbetssätt inom verksamheten. Du är trygg i din profession och delar generöst och prestigelöst med dig av dina kunskaper. Vidare värdesätter du att arbeta i team, men uppskattar även att ta ansvar för det självständiga arbetet. Ditt arbete präglas av att du har en god prioriteringsförmåga och kan sätta gränser när det behövs. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
