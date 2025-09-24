Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Fosietorp i Malmö
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2025-09-24
Vårdcentralen Fosietorp är en välfungerande och trevlig hälsovalsenhet med forskningsuppdrag från Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi ser samarbete som en framgångsfaktor och strävar efter öppenhet i viktiga frågor samt ser kommunikation som ett naturligt arbetsredskap för att arbeta mot samma mål och uppnå dessa. Vårt dagliga arbete präglas av tillitsstyrning, patientfokus och verksamhetsutveckling.
Vårdcentralen har flera specialistmottagningar och även barnavårdscentralen är lokaliserad i våra gemensamma lokaler. Vi har cirka 11 500 listade patienter på specialistmottagningarna och på barnavårdscentralen finns cirka 750 barn listade. Idag är vi ungefär 45 medarbetare inom olika yrken såsom specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, distriktssköterskor, barnsjuksköterskor, allmänsjuksköterskor, undersköterskor, kurator, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist, medicinsk sekreterare och administratörer. Tillsammans arbetar vi, som representerar olika områden inom allmänmedicin, med att erbjuda alla våra patienter, en trygg och tillgänglig primärvård av hög kvalitet och med ett gott bemötande. Våra lokaler ligger i stadsområde söder i Malmö med goda kollektiva bussförbindelser och nära yttre- och inre ringled om man väljer att ta bilen.
Vi är en akademisk vårdcentral som fungerar som en resurs för andra vårdcentraler när det gäller olika forskningsprojekt. Då det bedrivs en hel del forskning på vårdcentralen håller vi oss kontinuerligt uppdaterade och håller en hög vetenskaplig nivå såväl på vår medicinska verksamhet som inom psykisk ohälsa. Vi är stolta över att vara en akademisk vårdcentral samt vår strukturerade satsning på kvalitets- och utvecklingsarbete där vi är med och bygger broar mellan den akademiska världen och primärvården.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en ny kollega till vår dynamiska och utvecklingsinriktade läkargrupp, bestående av sju distriktsläkare och sex ST-läkare/legitimerade läkare.
Vi vänder oss till dig som är intresserad av att arbeta på innovativa sätt för att förbättra primärvården och arbetsmiljön. Tillsammans vidareutvecklar vi Fosietorpsmodellen, ett modernt och patientnära arbetssätt för specialistläkare i allmänmedicin. Vårt fokus ligger på kontinuitet, kvalitet och att vara nära våra patienter.
Vår läkargrupp är känd för att vara hjälpsam och välkomnande, med en kultur där det är högt i tak. Därtill har vi god kontinuitet och hög kompetens inom alla yrkesgrupper på vårdcentralen. Vi tillämpar tillitsbaserad styrning, flexibla arbetssätt och en struktur som främjar både personlig och grupp- samt verksamhetsutveckling. Vidare tror vi att modet att prova nya arbetssätt kommer att fortsätta leda oss framåt, och vi är i full gång med digitalisering.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad specialistläkare i allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av primärvårdsarbete samt erfarenhet av att arbeta i PMO och Melior.
För att lyckas i rollen tror vi att du trivs med variation i arbetet och att självständigt ansvara för ditt arbete. Du är mån om att alla våra patienter ska få ett bra bemötande och ett professionellt omhändertagande. Då samarbete över yrkesgränserna är en självklarhet hos oss ser vi också att du har lätt för att samarbeta, har en god kommunikativ förmåga och att du aktivt bidrar till ett gott arbetsklimat. Du uppskattar att arbeta i en modern och flexibel miljö som är anpassad efter din livssituation, och du är engagerad i att bidra till utvecklingen av vår arbetsmodell. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
