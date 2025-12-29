Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Delfinen i Höganäs
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Höganäs Visa alla läkarjobb i Höganäs
2025-12-29
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Höganäs
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
, Åstorp
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en dedikerad distriktsläkare med ett genuint intresse för nära patientarbete och samverkan med engagerade och kompetenta medarbetare? Då ska du inte tveka att söka dig till oss på Vårdcentralen Delfinen!
I vackra Kullabygden mitt i Höganäs, med nära till förbindelser och gratis parkering ligger Vårdcentralen Delfinen med 8 500 listade patienter och ett komplett medicinskt åtagande enligt Hälsovalet, inklusive BVC/familjecentral. Här finns en stabil bas av specialister inom allmänmedicin, ST-läkare och AT- läkare. Vi har även väl utbyggda sjuksköterskeledda specialmottagningar för kroniska diagnoser. Vidare har vi medicinska sekreterare, undersköterskor samt en bred rehabkompetens med fysioterapeuter och en arbetsterapeut, samt ett psykosocialt team bestående av kurator och psykolog där alla finns på plats. Därtill har vi ett nära och gott samarbete med den kommunala primärvården kopplat till hemsjukvård och särskilda boende. Vi samarbetar nära med vårdcentralen Sjöcrona och delar verksamhetschef, MLA och enhetschef.
Vi tar vara på vår samlade kompetens på arbetsplatsen och delger varandra kunskap för att stärka teamkänslan. Därutöver har vi ett strukturerat läkarmöte en gång per vecka och här bjuder vi gärna in externa föreläsare såsom exempelvis Strama, läkemedels Skåne, apotekare och chefläkare för att hålla oss uppdaterade. Vidare är vi angelägna om att utvecklas och arbeta med kvalitetsförbättring av verksamheten samt att möta våra patienters behov, både fysiskt och digitalt. För oss är det en självklarhet med avsatt tid för kvalitetsarbete och egen förkovringstid, liksom fortbildning.
Arbetsplatsen präglas av ett gott och prestigelöst samarbete, där vi arbetar i tvärprofessionella team. Vi har även en hög trivsel och stort engagemang samt en chef som har god erfarenhet av arbetsplatsen och månar om sitt arbetslag i såväl med- som motgång.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Du får ett omväxlande arbete hos oss som specialistläkare, vilket innefattar både akuta och planerade patientbesök, hembesök, ronder på särskilt boende för äldre samt sambesök med BVC-sköterska.
Teamarbete är en grundläggande del av vår arbetskultur och något som både medarbetare och patienter uppskattar. Vi har ett effektivt och välfungerande samarbete med hemsjukvården genom vår äldremottagning, där vi genomför regelbundna ronder för att säkerställa högkvalitativ vård.
Vi samarbetar nära med Vårdcentralen Sjöcrona och delar flera yrkeskategorier med dem. Dessutom delar vi verksamhetschef, enhetschef och medicinskt ledningsansvarig läkare med Vårdcentralen Sjöcrona. Vi har ett tätt samarbete med hemsjukvården och ansvarar för flera särskilda boenden i Höganäs.
Då vi alltid har utbildningsläkare hos oss är det av stor vikt att handledning ligger dig varmt om hjärtat. Du handleder både läkarstudenter och utbildningsläkare samt delar med dig av din kunskap till andra medarbetare. Förbättringsarbete tillsammans med teamet ingår som en viktig komponent för att kunna erbjuda hög medicinsk kvalitét med gott resursutnyttjande.
Vi erbjuder dig stor möjlighet till egen yrkesutveckling, med inlagd tid för fortbildning och reflektion i ditt schema, utöver kurser och lokala utbildningar.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har specialistkompetens i allmänmedicin. Därtill har du goda språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
För att trivas hos oss har du ett genuint intresse för människor samt är ansvarstagande och handlingskraftig. I vår vardag på vårdcentralen uppstår ofta snabba förändringar och därför krävs det att du som söker kan förhålla dig till dessa samt ställa om när det krävs. Vid dessa omställningar är förmågor så som att ha en god överblick, kunna planera ditt arbete samt upprätthålla en god struktur viktiga. Vidare ser vi ett gott bemötande med hög servicevilja som andra viktiga egenskaper hos oss. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kontakta och intervjua sökande redan innan annonsens sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Den här tjänsten omfattas av Region Skånes rekryteringsbonus.
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286258". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Malin Persson, Enhetschef 0725-99 77 54 Jobbnummer
9665259