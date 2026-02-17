Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Landskrona Visa alla läkarjobb i Landskrona
2026-02-17
Gör skillnad. Varje dag.
Är du specialistläkare i allmänmedicin och vill vara med och utveckla vår äldremottagning samt stärka samarbetet med kommunen? Värdesätter du att arbeta i ett multidisciplinärt team där vi tillsammans kontinuerligt utvecklar verksamheten med fokus på medicinsk kvalitet och en god arbetsmiljö? Då är du varmt välkommen att söka till oss på Vårdcentralen Centrum i Landskrona!
Landskrona är beläget på Skånes västra kust och har mycket goda pendlingsmöjligheter från både Malmö, Lund och Helsingborg. Vårdcentralen Centrum ligger på lasarettsområdet i fina och moderna lokaler, där stora delar av vår verksamhet är samlad under ett och samma tak. Vi har även ackrediterad verksamhet inom barnhälsovård och kognitiv beteendeterapi.
Vårdcentralen Centrum är en enhet under utveckling med cirka 13 000 listade patienter, vilket gör oss till en av Skånes största vårdcentraler. Vi fyller på med kompetens för vår mottagningsverksamhet tillsammans, distriktssköterskor, specialistläkare, ST-läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, arbets- och fysioterapeuter samt dietist. För oss är det viktigt att erbjuda våra patienter god tillgänglighet, respektfullt bemötande, kontinuitet, trygghet och hög medicinsk kompetens.
Läs gärna vidare på vår hemsida www.vardcentralencentrum.se
om du vill veta mer, eller besök https://ilandskrona.se/besoka/
om du vill lära dig mer om vår vackra stad.
Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Vi ser nu framemot att välkomna en ny specialistläkarkollega. Har du intresse av att kombinera mottagningsarbete med att aktivt arbeta för god samverkan för våra äldre patienter? Vill du vara med och forma mottagningen efter identifierade behov? Har du kanske extra intresse för medicinsk säkerhet? Sök gärna till oss. Ledordet här är flexibilitet och medicinsk kvalitet.
Följande ingår i ditt dagliga arbete:
• sedvanlig mottagning med både akuta och planerade besök likväl som utredningspatienter. I ditt arbete ingår även samverkan med externa och interna parter såsom kommunens sjuksköterskor och sjukhusen med SIP och hembesök.
• en aktiv roll i handledning av dina framtida specialistkollegor.
• en egen patientlista där du är patientansvarig läkare och ett listningstak vilket leder till en god arbetsbelastning.
• tid avsatt varje vecka för både intern och extern kompetensutveckling och individuell utveckling för särskilda intresseområden inom primärvården.
Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag. Vi är lyhörda för dina önskemål kring schema och personlig utveckling.
Välkommen till en vårdcentral där vi alla är lika viktiga och där vi verkligen hjälps åt. Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team och bidra med din kompetens för att fortsätta utveckla verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare och specialist inom allmän medicin/geriatrik med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Du som söker är positiv, flexibel och har ett gott bemötande. Vidare är du driven och tar initiativ till nya idéer och arbetssätt inom verksamheten. Du värdesätter att arbeta i team, men uppskattar också det självständiga arbetet. Ditt arbete präglas av att du är ansvarsfull, har god prioriteringsförmåga och kan sätta gränser när det behövs. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
