Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Brösarp
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2026-07-21
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Nu välkomnar vi en engagerad specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen i Brösarp. Hos oss får du som medarbetare chansen att arbeta i team med gott samarbete och ett öppet och tillåtande klimat där det finns förståelse för individuella behov och erfarenheter.
Vi befinner oss i hjärtat av Österlen med dess fantastiska omgivningar och goda pendlingsmöjligheter till bland annat Ystad, Simrishamn och Kristianstad.
Vårdcentralen Brösarp är en välfungerande, fullbemannad och stabil enhet med cirka 30 medarbetare. Vi har patienten i fokus, erbjuder hög vårdkvalitet och är måna om att ge god service med omtanke. Teamarbete, kvalitet, god arbetsmiljö och kompetensutveckling är viktiga faktorer på enheten.
På vårdcentralen finns läkarmottagning med sex allmänspecialister och två ST-läkare och AT-läkare. Nio distriktssköterskor/sjuksköterskor ansvarar för distriktssköterskemottagning samt mottagningar inom diabetes, astma/Kol, hjärtsvikt, hypertoni, barnhälsovård (BVC) samt äldrevårds- och minnesmottagning. På vårt labb arbetar undersköterskor och vi har ett fint administrativt stöd av våra tre medicinska sekreterare.
Här finns också en paramedicinsk enhet ett stenkast från vårdcentralen med fysioterapeuter, psykoterapeuter, arbetsterapeut samt dietist. Vår filial i Kivik bemannas av läkare, sjuksköterska och undersköterska några dagar per vecka. Vårdcentralen ansvarar för två äldreboenden och har ett gott och nära samarbete med den kommunala hemsjukvården.
Vi är glada över beslutet att en ny vårdcentral ska byggas och vi ser fram emot att vara delaktiga i denna spännande process.
Vår högsta prioritet är att erbjuda våra 6 750 listade patienter en bred, högkvalitativ och professionell vård genom trygghet och hög tillgänglighet. Vi arbetar tvärprofessionellt med strävan att nå högsta möjliga tillgänglighet och erbjuda rätt vårdnivå för våra patienters bästa.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Då en av våra kollegor går i pension finns det nu möjlighet för dig att söka tjänsten som specialistläkare hos oss.
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistinriktning allmänmedicin och är intresserad av att tillsammans med oss, fortsätta att utveckla primärvård i en positiv och inspirerande miljö.
I dina arbetsuppgifter ingår sedvanligt mottagningsarbete med planerade och akuta besök där du erbjuds ett stimulerande arbete som täcker hela det allmänmedicinska området. I ditt uppdrag ingår även handledning av utbildningsläkare.
Här erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter med kontinuerlig fortbildning, både internt och externt efter intresse och verksamhetens behov. Vidare förväntar vi oss att du är delaktig i förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.
Vi arbetar tvärprofessionellt, där vi tillvaratar de olika professionernas kompetens. Detta stärker och utvecklar vår teamsamverkan, ökar kontinuiteten och kvalitetssäkrar vårdarbetet. Vi arbetar tillsammans och erbjuder en hög tillgänglighet och kvalificerad primärvård till våra patienter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörig att verka inom svensk sjukvård samt har specialistutbildning inom allmänmedicin. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
För att du ska trivas hos oss bör du ha ett genuint intresse för allmänmedicin och ha känsla för teamarbete med andra professioner. Viktigt är att du delar samma mål och visioner som vi har, att ge god, nära och kvalitativ vård till våra patienter. Du bör vara nyfiken och lyhörd för patienters behov och ha lätt för att anpassa dig efter olika omständigheter. Ditt arbete präglas av noggrannhet, struktur och ett flexibelt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Heltid med möjlighet till deltid.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332507". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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273 50 TOMELILLA Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Eva-Maria Esbjörnsson, Läkarförbundet EvaMaria.Esbjornsson@skane.se 0414-39 76 04 Jobbnummer
10007903