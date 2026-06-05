Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Arlöv
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Burlöv Visa alla läkarjobb i Burlöv
2026-06-05
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Vårdcentralen Arlöv ligger i grönskande omgivningar mellan Lund och Malmö med lättillgänglig parkering och goda buss- och tågförbindelser. Vi har cirka 8 000 listade patienter som representerar ett tvärsnitt av det moderna svenska samhället.
Vår verksamhet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, arbetsterapeut, fysioterapeut samt medicinsk sekreterare. Barnavårdscentralen (BVC) är en del av familjecentralen Samovaren som har nära samarbete med förskolor och andra specialister inom barns utveckling och hälsa. Där finns förutom BVC även öppen förskola, social rådgivare och mödrahälsovård. Vi värnar om den nära vårdens utveckling i kommunen och har det medicinska ansvaret för cirka 150 vårdplatser på särskilt boende, fördelat på tre boende.
Genom ett ständigt pågående utvecklings- och förbättringsarbete finns möjlighet att vara delaktig och driva verksamheten framåt. Vi arbetar utifrån ett teamperspektiv med ett tydligt fokus på tillgänglighet, kvalitet och utveckling, så att våra patienter ska få en god tillgänglighet med hög medicinsk säkerhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi en engagerad specialistläkare som vill arbeta hos oss på Vårdcentralen Arlöv!
Som specialistläkare erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete. Du kommer arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter såsom planerade och akuta läkarbesök, vara konsultläkare för sjuksköterskor, handleda studenter samt medverka i rond för bedömning och triagering. Här kan du vara med och påverka arbetet kring framtidens hälsosystem, tillsammans med dina kollegor. Vi har "frågedoktor" varje dag och en gång i veckan har vi tvärprofessionell rond.
Här på vårdcentralen i Arlöv har vi patientens behov i fokus. Vi värdesätter även våra medarbetares personliga utveckling och möjliggör interna karriärvägar hos oss. Vi har påbörjat vårt arbete med att arbeta mer teambaserat runt våra patienter, ett arbete som är viktigt både för oss som medarbetare och för våra patienter.
Placeringsort är Burlöv.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har även specialistkompetens i allmänmedicin. För tjänsten är även språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. Arbetslivserfarenhet från primärvården och/eller BVC är meriterande.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du alltid har patientens behov i fokus. Som person är du lösningsfokuserad och har en god förmåga att fatta egna beslut. Du har ett flexibelt arbetssätt samtidigt som du är ansvarstagande och trygg i ditt yrkesutövande. Vidare har du en god kommunikationsförmåga och tillsammans med dina kollegor bidrar du till vårt goda arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C326712". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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223 81 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Felicia Flyman-Sparf, Enhetschef 040-623 41 09 Jobbnummer
9949111