Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Åhus
2025-10-20
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Hörby
, Höör
Vill du vara med och bygga framtidens vård? Vi söker specialistläkare i allmänmedicin som vill växa med oss!
Vårdcentralen Åhus är vårdcentralen med det stora hjärtat. Vi är en ackrediterad hälsovalsenhet och har läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, äldremottagning, diabetesmottagning, astma/KOL-mottagning, undersköterskeledda mottagningar, fysio- och arbetsterapeut, barnhälsovård, kurator och dietist. Vi erbjuder råd och stöd till ett äldreboende samt till kommunal hemsjukvård.
Vi är en medelstor vårdcentral med cirka 25 medarbetare. Vår ambition är att ge bästa möjliga service och högkvalitativ vård till våra cirka 8200 listade patienter. Enheten har en lång tradition som utbildningsenhet som präglas av ett gott arbetsklimat samt tydlig utvecklingsanda. Framåt ser vi även att vårdcentralen Åhus kommer slås samman med Vä som kommer bli filial till Åhus. En möjlighet som gör att läkarkåren kommer utvidgas och att samarbetet kommer öka.
Geografiskt finner du Vårdcentralen Åhus mellan hav och skog och samtidigt är det nära till Kristianstad. Det går utmärkt att ta sig till oss med kollektivtrafiken.
Vi söker dig som vill arbeta på en vårdcentral med utvecklad struktur och tydliga behandlingsriktlinjer. Hos oss får du ett omväxlande arbete där du ges möjlighet att använda din specialistkompetens fullt ut genom arbetsuppgifter på bland annat vår distriktsläkarmottagning och barnhälsovård.
Här erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter med kontinuerlig fortbildning internt och externt utifrån intresse och i linje med verksamhetens behov. Du är delaktig och drivande i förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Utvecklingen av mobilt läkarstöd pågår och ingår i tjänsten.
Du arbetar även med hembesök, handledning av utbildningsläkare, råd och stöd åt kommunsköterskor, specialistsjuksköterskor samt vårt särskilda boende. Tjänsten kan erbjuda möjlighet att arbeta i jourverksamhet på kvälls- och helgmottagning i Kristianstad.
Vi uppmuntrar sidouppdrag såsom AKO-arbete, deltagande i läkemedelsråd, kvalitetsarbete och liknande, då vi anser det som berikande för verksamheten och positivt för arbetsmiljön.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har specialistutbildning i allmänmedicin. Vidare har du språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Giltigt B-körkort är också nödvändigt då resor i tjänsten förekommer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i primärvården och av barnhälsovård. Det är en fördel om du är van vid att använda olika verksamhetssystem, i synnerhet journalsystemen PMO, Pascal och andra i primärvården förekommande system. Att använda IT-stöd såsom 1177 ökar patientsäkerhet och bidrar till snabbare kommunikation med patienten.
Som person är du mån om att vara såväl välkomnande som drivande i ditt förhållningssätt och att arbeta med omtanke och respekt mot både patienter och kollegor. Du gillar utmaningar och är lösningsfokuserad. Självklart är du en god kollega som gärna samarbetar med andra och som bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen.
I den här rekryteringen använder vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
