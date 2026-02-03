Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentral Kroksbäck
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-02-03
Gör skillnad. Varje dag.
Vårdcentralen Kroksbäck har funnits sedan 1986 och är en av Malmös äldsta vårdcentraler. Vi har cirka 6100 listade patienter och är drygt 25 medarbetare med ett välfungerande internt samarbete både mellan och över yrkesgränserna. Vårdcentralen har en stabil läkarbemanning, god arbetsmiljö med flexibla arbetstider, där delaktighet och påverkansmöjligheter är självklarheter för oss. Vi arbetar med teamronder enligt Alaskamodellen vilket är en arbetsmiljöreform som resulterar i god och nära vård. Arbetslaget är uppdelat i två tvärprofessionella team med olika professioner i varje team där patienten ingår i teamet.
Vi har ett stort driv för att förbättra vår verksamhet och har precis startat både diabetesmottagning, lättakut och familjecentral för att erbjuda en större helhet till våra patienter. Vi är också i startgroparna för att starta astma/kol mottagning och i anslutning till vårdcentralen finns Rehab Kroksbäck och Barnavårdscentralen Kroksbäck.
Både i det dagliga arbetet och i nya satsningar vi gör, är du som medarbetare väldigt viktig. Din delaktighet och framåtdriv värdesätts högt för verksamhetens utveckling.
Hos oss får du vara delaktig i en spännande utvecklingsprocess!Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Vi ser nu framemot att välkomna en ny specialistläkarkollega oss!
Som läkare här erbjuds du ett stimulerande arbete som täcker hela det allmänmedicinska fältet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat läkarmottagning med både akuta och planerade besök.
Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag. Vi är lyhörda för dina önskemål kring schema och personlig utveckling. Hos oss har du möjlighet att arbeta på distans en dag i veckan där du kan välja att göra din administration hemma.
Välkommen till en vårdcentral där vi alla är lika viktiga och där vi verkligen hjälps åt. Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team och bidra med din kompetens för att fortsätta utveckla verksamheten.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Erfarenhet av arbete inom primärvården är meriterande likaså erfarenhet av arbete i PMO och Melior.
För att lyckas i rollen tror vi att du som person är trygg i din yrkesroll, har god kommunikativ förmåga, har lätt för att arbeta i team och att du, precis som vi, arbetar för ett gott samarbete och en hög vårdkvalitet. I ditt arbete är du noggrann och engagerad samt känner ett stort ansvar för dina patienter. Vidare trivs du med utmaningar och tycker det är utvecklande och roligt att arbeta i ett mångkulturellt och socioekonomiskt utsatt område. Du ser även fram emot att bidra till utveckling och samarbete här på vårdcentralen.
Vi vill gärna att vår personalstyrka ska spegla mångfalden hos de patienter vi möter och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
