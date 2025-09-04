Specialistläkare i allmänmedicin till Tudorkliniken - en del av Femcare
Vill du vara med och bygga framtidens primärvård tillsammans med oss?
Tudorkliniken i Halmstad söker nu en specialistläkare i allmänmedicin som vill arbeta i ett engagerat och kompetent team där patienten alltid står i centrum. Finns möjlighet att arbeta digifysiskt med viss arbetstid på distans.
Tudorkliniken är en väletablerad vårdcentral som grundades 2007 och idag har cirka 7500 listade patienter och 35 medarbetare. Vi är en del av Vårdval Halland och erbjuder både fysisk och digital vård. Vårt team består av specialistläkare i allmänmedicin, sjuksköterskor, distriktssköterskor, BVC-sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, KBT-terapeut, kurator, medicinska sekreterare och administratörer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra patienter en god, säker och nära vård.
Vi har vår huvudmottagning centralt i Halmstad vid Nissan samt filialer i Oskarström och Skummeslövsstrand. Genom vår digitala distansmottagning kan vi dessutom möta patienterna där de befinner sig.
Sedan 2025 är vi en del av Femcare (femcare.com) - en växande vårdkoncern med fokus på primärvård, gynekologi och kvinnors hälsa. Det innebär att du får arbeta i en lokalt förankrad vårdcentral med den nationella styrkan, nätverket och utvecklingskraften hos Femcare i ryggen.
Som specialistläkare hos oss kommer du främst att arbeta med:
Eget mottagningsarbete med både akuta och planerade besök.
Uppföljning och återbesök av patienter.
Samverkan i team för att erbjuda helhetsvård.
Möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av vår verksamhet och framtidens primärvård.
Hos oss får du ett varierat och stimulerande arbete, korta beslutsvägar och möjlighet att sätta din personliga prägel på verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som är specialistläkare i allmänmedicin - eller legitimerad läkare med erfarenhet av primärvård och vi tror att du kommer att trivas hos oss om du:
Har hög medicinsk kompetens och arbetskapacitet.
Är självgående, trygg och ansvarstagande.
Har ett stort engagemang för patienterna och vill vara med och utveckla primärvården.
Är flexibel, samarbetsvillig och kommunikativ - både i tal och skrift.
Vad erbjuder vi dig?
En stabil arbetsplats med stark lokal förankring och nationell styrka via Femcare.
En arbetsmiljö där samverkan, mångfald och respekt är självklara delar.
Möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom Femcare-nätverket.
Flexibilitet kring tjänstgöringsgrad och tillträdesdag.
Meriterande
Erfarenhet av primärvård.
Kunskap i journalsystemen VAS och Cosmic.
Erfarenhet av digital vård
Också lite praktisk information.
Anställning: Tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Ansökan: Skicka din ansökan till jobbansokan@tudorkliniken.se
märkt "Specialistläkare". Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Frågor: Kontakta verksamhetschef Irena Ceke på irena.c@tudorkliniken.se
, alt 0702-23 46 33.
Välkommen till Tudorkliniken - en del av Femcare!
Hos oss är du med och formar framtidens vård.
Tillsammans gör vi skillnad - för varje patient, varje dag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: irena.c@tudorkliniken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Female specialist care international AB
(org.nr 559393-5223)
Axel Olsons gata 4B (visa karta
)
302 27 HALMSTAD Arbetsplats
Tudorklinikens vårdcentral Kontakt
Irena Ceke irena.c@tudorkliniken.se 0702-23 46 33 Jobbnummer
9492546