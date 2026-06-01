Specialistläkare i allmänmedicin till Storvik Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Västra Gästrikland / Läkarjobb / Sandviken
2026-06-01
Storvik Din hälsocentral har idag cirka 25 medarbetare och bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, undersköterskemottagning, BVC på familjecentral, psykosocialt team, arbetsterapi, hälsovetare, fysioterapi och hembesök. Vi har specialistmottagningar för bland annat diabetes och hypertoni. Alla medarbetare har ett stort engagemang och deltar i utvecklingen av verksamheten. God stämning och bra samarbete mellan alla yrkeskategorier utmärker arbetsplatsen. Vi har i dagsläget omkring 6000 listade patienter och siffran ökar. Vi befinner oss centralt i Storvik som har goda kommunikationer med både buss och tåg, endast 25 minuter från Gävle och 37 minuter från Falun.
Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Som specialistläkare i allmänmedicin kommer du arbeta i nära samarbete med alla professioner på hälsocentralen. Din specialistkompetens är en viktig förutsättning för vårt gemensamma uppdrag i att stödja, behandla och vägleda människor mot ett friskare liv.
Som specialistläkare i allmänmedicin hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• mottagningsarbete med akuta besök, nybesök och återbesök
• handledning av läkare under utbildning
• BVC, SÄBO och hembesök.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i en trygg arbetsgrupp
• regelbundna interna utbildningstillfällen med andra professioner.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor och patienter. Du är även flexibel och ansvarstagande.
I rollen som specialistläkare i allmänmedicin ska du ha
• svensk läkarlegitimation
• specialistutbildning inom allmänmedicin
• erfarenhet av att handleda andra.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Gävleborg har bildat ett bolag av de offentligt drivna hälsocentralerna- och barnavårdscentralerna i länet. Bolaget ska utveckla primärvården och göra den mer tillgänglig och anpassad efter invånarnas behov.
Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg. Medarbetarna arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1538". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Västra Gästrikland Kontakt
Lina Öberg, vårdenhetschef lina.oberg@regiongavleborg.se Jobbnummer
9938182