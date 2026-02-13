Specialistläkare i allmänmedicin till Stocksunds VC drop-in mottagning
2026-02-13
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
Specialistläkare i allmänmedicin till Stocksunds VC drop-in mottagning/ primärvårdsakut
Vi tänker nytt fast gammalt.
"Det var bra på den tiden när..." Ja exempelvis när vi hade jourmottagningar i regionen. Både patienter och personal vittnar om att det var bra. Samtidigt vittnar närakuterna om idag att de får in väldigt mycket primärvårds patienter på helgerna. Så ska vi inte ha det. Vi ska såklart möta de behov våra patienter har.
Vi tänker att det är dags att starta det igen. Vi vill därför öppna Stocksunds vårdcentral för besök på lördagar. Detta skapar också en unik möjlighet för specialistläkare att vara med och bemanna detta mot ersättning enligt gällande kollektivavtal, vilket skapar möjligheten för ledighet mitt i veckan. Samtidigt som det förbättrar för våra patienter som slipper vänta till måndag innan de kan få hjälp igen.
Stocksunds vårdcentral växer till drygt 3 000 listade patienter och vi söker nu en specialist i allmänmedicin som vill arbeta långsiktigt i en stabil och modernt organiserad primärvård. Som en av tre specialister får du goda förutsättningar att, med rimlig arbetsbelastning, låta din personliga lista växa i en takt som stödjer hög medicinsk kvalitet och kontinuitet.
Trygghet och utvecklingskraft - i samma uppdrag
Hos oss får du kombinationen av:
SLSO:s struktur, trygghet och förmåner
En liten, dynamisk enhet med korta beslutsvägar och stort inflytande
Vi arbetar aktivt med modern teknik och nya arbetssätt; Taligenkänning, ALMA, teledermatoskopi och övriga digitala verktyg är självklara. Vi ligger i framkant och implementerar nya lösningar snabbt när de skapar nytta för både patienter och arbetsmiljö.
Så arbetar vi - arbetsro, kontinuitet och hög patientnytta
Vi arbetar med kontinuitet och hållbar diagnostik som grund, och prioriterar insatser som ger tydliga hälsovinster. Den förstärkta bemanningen enligt det nya förfrågningsunderlaget ger ett lugnare tempo, god överblick och trygga flöden.
Du ingår i ett nära team med allmänspecialister men genom samarbetet med Danderyds och Djursholms vårdcentraler får du dessutom tillgång till ett större kollegialt nätverk, gemensamma utbildningar och strukturerad kompetensutveckling. Du kan läsa mer om oss på Stocksunds vårdcentral
Vi erbjuder
Trygg anställning i en välbemannad organisation
Ett litet team med nära ledarskap och stor möjlighet att välja arbetssätt
Ett patientflöde som är stabilt och hållbart
Modern teknik och innovationsdrivet arbetssätt
Kompetensutveckling och SLSO:s förmåner
Läs gärna mer om våra förmåner på: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Din roll
Som distriktsläkare arbetar du med mottagning och teamarbete tillsammans med andra professioner. Du får goda förutsättningar att utveckla dina intresseområden och bidra till förbättrade arbetsmetoder och lösningar.
Om dig
Specialist i allmänmedicin som vill arbeta långsiktigt
Trivs i mindre team och uppskattar nära samarbete
Trygg, lösningsorienterad och modern i ditt kliniska arbetssätt
Värdesätter struktur, rimlig arbetsbelastning och tid för medicinsk kvalitet
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
Specialist i allmänmedicin
Erfarenhet av primärvård
Kunskap i TakeCare är meriterande
Se också SLSO:s genrella krav vid patientnära arbete nedan.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid. Deltid kan diskuteras.
Provanställning kan tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Fast månadslön, individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1091". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Stocksunds vårdcentral Kontakt
Caroline Draste, Bitr. verksamhetschef 072-4507306 Jobbnummer
9741615