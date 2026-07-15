Specialistläkare i allmänmedicin till Rotsunda vårdcentral
Bergslagens Arbetsmiljö AB / Läkarjobb / Sollentuna Visa alla läkarjobb i Sollentuna
2026-07-15
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Vill du arbeta på en vårdcentral där medicinsk kvalitet, kontinuitet och en hållbar arbetsmiljö står i centrum?
Rotsunda vårdcentral är en etablerad och välfungerande vårdcentral i norra Sollentuna med avtal med Region Stockholm. Vi är stolta över att ha mycket nöjda patienter, vilket vi ser som ett resultat av ett långsiktigt arbete med gott bemötande, hög medicinsk kvalitet och god kontinuitet.
Vi lägger stor vikt vid att även våra medarbetare ska trivas. Hos oss finns korta beslutsvägar, ett närvarande ledarskap och ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper. Vi arbetar aktivt för en rimlig arbetsbelastning och för att våra medarbetare ska få rätt förutsättningar att göra ett bra arbete.
Vi söker nu en specialistläkare i allmänmedicin för en heltidsanställning. För dig som önskar arbeta deltid finns möjlighet att diskutera en lägre tjänstgöringsgrad.
Om rollen
Som specialistläkare hos oss får du ett varierat, självständigt och patientnära arbete inom primärvården.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
mottagningsarbete
medicinska bedömningar och diagnostik
behandling och uppföljning
sjukskrivnings- och rehabiliteringsärenden
kontinuitetsansvar för patienter i olika åldrar
samarbete med övriga professioner på vårdcentralen
Du blir en viktig del av vårt medicinska team och arbetar nära sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, psykolog, medicinska sekreterare och övriga läkare.
Vi värdesätter tydlig kommunikation, gott samarbete och ett arbetsklimat där man hjälper varandra. Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt samtidigt som det alltid finns nära stöd från kollegor och ledning.
Vi erbjuder
heltidsanställning med möjlighet till deltid enligt överenskommelse
en stabil och välfungerande vårdcentral
mycket nöjda patienter och fokus på kontinuitet
rimlig arbetsbelastning och hållbara arbetssätt
närvarande ledarskap och korta beslutsvägar
nära samarbete med erfarna kollegor
möjlighet att påverka arbetssätt och verksamhetens utveckling
en mindre och familjär arbetsplats där din kompetens tas tillvara
ett patientnära arbete med fokus på medicinsk kvalitet och gott bemötande
Vi söker dig som
är specialistläkare i allmänmedicin
har erfarenhet av arbete inom svensk hälso- och sjukvård
har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
är trygg i medicinska bedömningar, dokumentation och patientkontakt
har ett genuint intresse för primärvård, kontinuitet och långsiktigt patientarbete
Erfarenhet av arbete på vårdcentral inom Region Stockholm är meriterande.Publiceringsdatum2026-07-15Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och strukturerad. Du har ett professionellt och empatiskt bemötande, god samarbetsförmåga och en vilja att bidra till en stabil och kvalitativ verksamhet.
Du trivs med att arbeta självständigt men uppskattar samtidigt ett nära samarbete med kollegor och ledning. Vi ser gärna att du vill vara med och utveckla verksamheten och bidra med dina erfarenheter och idéer.
Anställningsvillkor
Tjänstgöringsgrad: Heltid. Deltid kan diskuteras utifrån önskemål.
Tillträde: Augusti eller september 2026, alternativt enligt överenskommelse.
Anställningsform: Enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan till Rotsunda vårdcentral – en mindre vårdcentral med stort engagemang, nära ledarskap och fokus på en hållbar och kvalitativ primärvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: fatah.atroshi@rotsundavc.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergslagens Arbetsmiljö AB
(org.nr 556568-8511), http://www.rotsundavc.se
Bollstanäsvägen 3 (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Arbetsplats
Bergslagens Arbetsmiljö AB Jobbnummer
10003433