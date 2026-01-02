Specialistläkare i allmänmedicin till Rinkeby vårdcentral
Trött på högt tempo?
Vill du ha ett meningsfullt arbete med bra arbetsmiljö och bra kollegor då skall du söka till oss!
Välkommen till Rinkeby vårdcentral!
Vi anställer nu ytterligare en specialist i allmänmedicin i vår långsiktiga satsning på färre listade patienter per läkare.
Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats där arbetsglädje, kvalité, kontinuitet och utveckling står i centrum.
Rinkeby vårdcentral är en väletablerad mottagning med nöjda patienter och stabil personalgrupp. Vi verkar i ett mångkulturellt samhälle och har ca 8 400 listade patienter, samtliga listade patienter har en namngiven husläkare. Vårdcentralen ligger centralt i Rinkeby centrum, T-bana tar ca 20 minuter från T-centralen.
Vi är 5 allmänspecialister, en specialist inom invärtesmedicin och endokrinologi, 3 ST-läkare, en AT-läkare och en leg läkare. Vi har redan nu under 1 500 listade patienter per specialist och arbetar med att nå målet 1 100.
Vi har sjuksköterskor som arbetar med; Astma- KOL-, diabetes-, hypertoni- och äldremottagning. Vi har en egen fotsjukvårdare, rehabkoordinator, psykolog och psykoterapeut, stort fokus på teamwork. Vi är en stabil arbetsgrupp som trivs tillsammans och har låg personalomsättning.
Du kan läsa mer om oss på Rinkeby vårdcentral
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi är en flexibel, engagerad och lyhörd arbetsgivare. Utveckling och kvalité är vårt motto.
Vi har en härlig och stabil arbetsgrupp, som gillar nytänkande, förändringar och att tillsammans bedriva en högkvalitativ och utvecklande vård.
Vi kan erbjuda dig bra arbetsvillkor, en stimulerande arbetsmiljö i trevliga lokaler, flextid, friskvårdsbidrag samt kontinuerlig kompetensutveckling för dig i din yrkesprofession.
Dina arbetsuppgifter
Alla förekommande arbetsuppgifter som distriktsläkare inom primärvården. Vi erbjuder ett omväxlande arbete kring akuta och kroniska sjukdomar, förebyggande insatser kring levnadsvanor samt patienter i alla åldrar.
Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet. Som allmänspecialist hos oss arbetar du både individuellt med dina patienter och i team tillsammans med alla våra olika yrkeskategorier.
Vi värnar om en rimlig arbetsmiljö och en god patientsäkerhet och arbetar för att alla specialister ska ha en hanterbar lista. Att handleda blivande kollegor är en självklarhet för dig. Du kommer att handleda studenter, AT- och ST-läkare och stöttar övriga yrkeskategorier i medicinska bedömningar.
Vi arbetar aktivt med digitala kommunikationsmedel och delar av arbetet kan ske på distans när verksamheten så tillåter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialist i allmänmedicin och som har erfarenhet av arbete inom primärvården. Erfarenhet av journalsystemet Take Care är meriterande.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Heltid. Arbetstid måndag-fredag, dagtid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för allmänmedicin och arbetet på vårdcentral.
Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv med både patienten och mottagningen i fokus. Du är stabil, flexibel och anpassningsbar till olika situationer samt har lätt för att samarbeta. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
