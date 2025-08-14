Specialistläkare i Allmänmedicin till Råneå hälsocentral
2025-08-14
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Välkommen till en liten familjär hälsocentral strax utanför Luleås stadskärna!
Här följer vi våra patienter genom hela livet - från nyfödd till senior. Vi har cirka 3 600 listade invånare och ett engagerat team som arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga vård. Hos oss i Råneå möter du både kollegor och patienter som gör jobbet meningsfullt. Vi söker nu en specialist i allmänmedicin som vill arbeta nära, långsiktigt och med stort engagemang.
Vi sökerVi söker dig som är utbildad specialistläkare i allmänmedicin med goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift motsvarande C1 nivå. Det ses som meriterande om du har kunskaper i journalsystemet Cosmic.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser. Som person ser vi att du har en helhetssyn och tar hänsyn till det större perspektivet, du förstår din egna roll men ser till verksamhetens bästa i ageranden och beslut. Du har en god samarbetsförmåga där du både värderar och ser nyttan i att samarbeta med andra. Du är även strukturerad och kan organisera, planera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Vidare ser vi att du har förmågan att anpassa dig efter förändrade omständigheter, är flexibel och kan ändra ditt syn- och förhållningssätt när det behövs.
Det här får du arbeta medSom specialist hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete som sträcker sig över hela primärvårdens bredd. Du möter patienter i alla åldrar och livssituationer genom mottagningsarbete, både akut och planerat. Du arbetar även mot kommunens hemsjukvård och kommunens vård - och omsorgsboenden, även viss läkarmedverkan på barnhälsovården är aktuell. Det finns även möjlighet att handleda utbildningsläkare vid behov. Vi jobbar med digitala besök såväl som fysiska besök, jour- och beredskapsarbete ingår i den gemensamma jourverksamheten för Luleå primärvård.
Det här erbjuder vi dig- En trevlig arbetsmiljö och erfarna kollegor
• Schemalagd tid för möten, utbildning samt administration
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid eller deltid, enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dagtid samt med enstaka pass under kväll och helg på Jourcentralen i Luleå.
Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Elin Degerlund elin.degerlund@norrbotten.se 0924-522 01 Jobbnummer
9458390