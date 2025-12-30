Specialistläkare i allmänmedicin till Norrvikens vårdcentral, vikariat
2025-12-30
Nu har du chansen och bli vår nästa kollega! Här arbetar redan fem specialister i allmänmedicin och vi söker nu en vikarie för en av våra specialister som skall gå på föräldraledighet.
Vår härliga och mycket familjära vårdcentral ligger i norra Sollentuna, precis i anslutning till Norrvikens pendeltågsstation och ett härligt bostadsområde.
På vårdcentralen är vi ett team på ca 22 medarbetare, med gedigna kunskaper och många med lång primärvårdserfarenhet. Vår arbetsgrupp består av en sammansättning av olika professioner:
läkare, distriktssköterskor, mottagningssköterskor, undersköterskor, psykologer och mediciniska sekreterare som alla kompletterar vårt fantastiska team! Vi är ett sammansvetsat team med låg personalomsättning och högt i tak! Här blandas allvar med lättsamheter.
Vi känner våra patienter väl och det är en mycket mysigt och familjär stämning hos oss, och vi söker en till familjemedlem!
Vi erbjuder invånarna och våra patienter god vård på hög medicinsk nivå med fokus på patientsäkerhet och kvalitet. Vi ansvarar för cirka 8000 listade patienter. Vi bedriver läkarmottagning, sjuksköterska/distriktssköterskemottagning, hemsjukvård, astma/KOL mottagning, diabetessköterska samt medicinsk fotvård. Vi har även en välbemannad psykologmottagning. Du kan läsa mer om oss på Norrvikens vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi kan erbjuda dig att arbeta på en vårdcentral med bra arbetsvillkor, en stimulerande arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling för dig i din yrkesprofession. Självklart har du möjligheten till distansarbete hos oss när verksamheten så tillåter. Vi arbetar mycket med digitala kanaler och digitala möten via Alltid Öppet.
SLSO erbjuder flera förmåner, bl.a har vi friskvårdsbidrag, fri sjukvård och erbjuder möjlighet till löneväxling. Här har vi ett generöst friskvårdsbidrag på 5000kr årligen samt ett väldigt förmånligt pensionsavsättningsavtal som utmärker sig väldigt gentemot andra arbetsgivare. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)
Modern sjukvård kräver att vi samarbetar som välfungerande team för att säkerställa en god
patientsäkerhet. Vi lägger en stor vikt på teamarbete eftersom vi vet att kvaliteten i vården ökar genom ett teambaserat omhändertagande där olika yrkeskategorier samarbetar. Teamet runt patienten ska tillsammans skapa hög tillgänglighet, tidig upptäckt av psykisk ohälsa samt erbjuda patienterna stöd till egenvård, bedömning, behandling och uppföljning. Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Som allmänspecialist träffar du patienter i alla åldrar på akut och planerad mottagning såväl digitalt som fysiskt. Du handleder AT & ST-kollegor och stöttar övriga yrkeskategorier i medicinska bedömningar. Du drivs av kvalité i ditt arbete och är en god samarbetspartner bland kollegerna. Här finns möjlighet till olika ansvarsområden där du har dina specialintressen!
Välkommen till ett meningsfullt jobb!Kvalifikationer
Specialist i allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Anställningsform:
Vikariat, 12-16 månader. Sysselsättningsgrad enligt överenskommelse. Arbetstid måndag-fredag. Tillträde April-Juni 2026. Eventuell möjlighet till tillsvidareanställning efter vikariatet. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid professionellt bemötande av både patienter och medarbetare. Planering och samordning är välbekanta begrepp för dig, du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut. Egenskaper som är bra att ha i den här tjänsten är lyhördhet, flexibilitet och nytänkande.
Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig av kunskap och information är av yttersta vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7841". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Norrvikens vårdcentral Kontakt
Simon Cimarosa Levy, Verksamhetschef 070-2034207 Jobbnummer
9666467