Specialistläkare i allmänmedicin till Närvårdsavdelning Strömsund
Region Jämtland Härjedalen, Strömsunds hälsocentral / Läkarjobb / Strömsund Visa alla läkarjobb i Strömsund
2026-05-05
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Strömsunds hälsocentral i Strömsund
Strömsund Hälsocentral välkomnar en distriktsläkare/specialist inom allmän medicin, som vill vara med och utveckla vår hälsocentral och Närvårdsavdelning. Ta chansen till denna unika möjlighet som inte finns någon annanstans i Jämtland!
Primärvården är inne i en spännande utvecklingsfas med fokus på nära vård och utveckling av distansoberoende vård. För att skapa bättre förutsättningar för samarbete har vi inrättat en ny gemensam organisation för primärvård och ambulanssjukvård: Nära vård. Utvecklingen innebär att vi lättare ska kunna arbeta tillsammans i multiprofessionella team som med förändrade arbetssätt mer utgår från människors behov och förutsättningar.
Det finns ett stort fokus på att utveckla arbetet med omställningen till nära vård tillsammans med andra hälsocentraler, privata vårdgivare och kommunala verksamheter. Vi har en gemensam vision och mission att ge länets invånare och besökare en bättre hälsa och vård.
Hälsocentralen med ca 5000 listade patienter har fräscha och ändamålsenliga lokaler. Här erbjuder vi såväl akuta som bokade mottagningsbesök. I anslutning till hälsocentralen ligger Närvårdsavdelningen (Näva), som vi driver tillsammans med kommunen. Vi som arbetar på hälsocentralen jobbar ständigt med att kunna erbjuda våra patienter den bästa vården och vi har patientens bästa i fokus.
Vill du vara med på denna utvecklingsresa, bidra med din kompetens, utveckla vår hälsocentral och bli en del av vårt härliga team? Varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Till denna unika tjänst söker vi Dig som är specialist i allmänmedicin, där erfarenhet från arbete i hemsjukvård och särskilt boende är meriterande.
Närvårdsavdelningen, Näva, i Strömsund ligger i anslutning till Strömsunds Hälsocentral. Näva är en vårdavdelning i glesbygd med patienter i både slutenvård och kommunal korttidsvård, vilket gör att du får en bra blick för hela vårdkedjan. Här arbetar sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans dygnet runt, därtill finns även rehab-personal, läkare, enhetschef, lokalvårdare och vaktmästare. Näva har en liten arbetsgrupp som arbetar nära varandra i ett betydligt lägre tempo jämnfört med sedvanlig slutenvård.
På Näva vårdas patienter där majoriteten är äldre och ofta multisjuka och har ett varierande behov av omvårdnas och medicinska insatser. Vi vårdar patienter inom alla specialiteter utom barn. Vanligt förekommande diagnos är exempelvis hjärtsvikt, cancersjukdom, olika typer av frakturer, infektionstillstånd.
I båda vårdformerna vårdas personer med behov av palliativ vård i olika faser. Palliativ vård är Nävas specialitet där samarbete med Palliativa vårdavdelningen i Östersund och Storsjögläntan finns.
Arbetsuppgifter på Näva
* Rond måndag-fredag
* In- och utskrivning av patienter
* Vårdplanering
Tjänsten omfattar ca 40 % arbete på Näva, där stora möjligheter till utveckling av verksamheten finns. Exempelvis fortsatt utveckling av God & Nära vård, Digitalisering med mera, medicinskt ledningsansvarig mm. Vi är öppna och flexibla för att testa och införa nya arbetessätt.
Övriga 60 % av tjänsten utgörs på Strömsunds Hälsocentral. Här finns möjlighet att skräddarsy en tjänst med arbetsuppgifter som passar just Dig. Detta kan t.ex. vara 20 % BVC, 10 % MVC, 20-60 % arbete som ansvarig läkare för särskilt boende, sedvanligt mottagningsarbete på hälsocentral med egen patientlista, exempel: arbetar Du 60 % på mottagning så motsvarar det 660 patienter. Möjlighet till distansarbete finns.Kvalifikationer
Vi söker dig med specialistkompetens i allmänmedicin med svensk legitimation och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Du har svenska språkkunskaper motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Du tycker om att jobba i team tillsammans med andra professioner, nära patienten och vill gärna bidra i utvecklingen av verksamheten.
Som person ser vi att du är positiv, ödmjuk, har en god initiativförmåga och föredrar att arbeta lösningsorienterat. Därtill ser vi gärna att du har ett strukturerat, flexibelt arbetssätt och är öppen för förändringar inom verksamhetsområdet. Vidare uppskattar du och förstår värdet i att samarbeta, men tar även ansvar och arbetar självständigt när detta krävs.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För tjänsten är körkort B ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Primärvården är en sjukvårdsenhet inom Regionens Hälso- och sjukvårdsförvaltning där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Detta innebär att samtliga sökande genomgår en sakkunnig granskning av FoU-ansvarig inför eventuell anställning. Med anledning av detta behöver ansökan innehålla nedanstående dokument:
• Ett strukturerat CV
• Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där läkaren har fullgjort sin grundutbildning. Detta gäller även läkare utbildade inom annat EU-land och i land utanför EU.
• Legitimationsbevis från Socialstyrelsen.
• Specialistkompetensbevis från Socialstyrelsen.
• - Dokumenterad handledarutbildning
• Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen.
• Om tillämpligt fullständigt uppdaterad publikationslista.
• Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter.
• Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den sökande vill framhålla som meriterande för den sökta befattningen.
Kontroll av läkarlegitimation och specialistbevis kommer att ske via IVO och HOSP.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/344/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Lövbergavägen 37 (visa karta
)
833 33 STRÖMSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Strömsunds hälsocentral Kontakt
Enhetschef Strömsund Hälsocentral
Fanny Jonasson fanny.jonasson@regionjh.se 067016501 Jobbnummer
9892461