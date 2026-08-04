Specialistläkare i allmänmedicin till Lärkans hälsocentral, Boden
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2026-08-04
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Kom och bli en del av vårt team!
Vår hälsocentral har drygt 3 000 listade patienter och ligger i ett bostadsområde där det sker mycket utveckling i och med den gröna omställningen. Vi är en framåtblickande hälsocentral med fokus på utveckling och arbetsmiljö. För oss är det viktigt att arbeta i nivå med Socialstyrelsen nationella riktvärde för fast läkarkontakt i primärvården.
Med oss får du chansen att vara med och forma vår verksamhet, tillsammans med drivna och engagerade kollegor i moderna lokaler. Vi arbetar med rätt använd kompetens utifrån förhållningssättet att våra medborgare ska få en god och nära vård, med inspiration av Svalövmodellen. Arbetsglädje är grundläggande för oss, vi arbetar tillitsbaserat och jobbar dagligen utifrån friskfaktorer.
Tillsammans tar vi ansvar. Sök jobbet nu!
Vi söker
Vi söker dig som är specialistläkare i allmänmedicin eller annan relevant inriktning och tilltalas av varierande arbetsuppgifter. Du ska ha behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård, god kunskap i svenska och engelska samt förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift motsvarande C1-nivå. Därutöver sätter vi värde på ytterligare språkkunskaper.
Tycker du om teamwork och att få bidra med kreativitet och nytänkande? Det är bra, vi söker en person med god förmåga att bidra till teamkänslan och som ser möjligheter. Du har god självkännedom och ger människor trygghet genom din kunnighet och noggrannhet, egenskaper som också gör dig till en bra handledare. Du har driv och en förmåga att se helheten och vill verka för en arbetsplats där patienten alltid står i centrum.
Det här får du arbeta med
Vi jobbar med patienter i olika åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem, som läkare hos oss får du självständigt likväl som med teamet bedöma och behandla dessa. I det allmänmedicinska arbetet följer du patientens olika hälsoproblem över tid och i bedömningen väger du in patientens livssituation. Du kommer att vara aktiv i läkargruppen och i samverkan med övriga yrkesgrupper på hälsocentralen. Vi har ett nära samarbete med kommunen och övriga hälsocentraler inom vårt primärvårdsområde. I rollen ingår handledning till studenter, AT- och ST-läkare samt medarbetare på hälsocentralen.
För att möta patienternas behov använder vi bland annat digital kommunikation och vi ser patienten som en aktiv och självklar part i den egna hälsan. Din arbetsdag utformas individuellt med struktur för möten och utbildning samt administrativt arbete. Din introduktion planeras med din mentor för att ge dig trygghet i arbetet.
Det här erbjuder vi dig
• Det finns möjlighet till utveckling inom ramarna för uppdraget. För oss är det viktigt att fånga den enskildes intresse, det kan till exempel vara intresse för att driva antibiotikafrågor eller medicinsk utveckling i form av medicinskt ledningsansvar
• Vi är ett team som har roligt på jobbet och stöttar samt hjälper varandra
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Du har möjligheten att söka tillsvidareanställning eller vikariat på hel- eller deltid. Vi är öppna för möjligheten att föra en dialog gällande visst distansarbete. Jour- och beredskapsarbete ingår vid den gemensamma jourverksamheten för primärvården Boden.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Ann-Catrin Högling ann-catrin.hogling@norrbotten.se Jobbnummer
10020815