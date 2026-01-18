Specialistläkare i allmänmedicin till Kry Vallentuna!
Kry Primärvård AB / Läkarjobb / Vallentuna Visa alla läkarjobb i Vallentuna
2026-01-18
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kry Primärvård AB i Vallentuna
, Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad inom vården? Då har du kommit rätt! Kry vårdcentral Vallentuna letar efter en passionerad allmänspecialist för att förstärka vårt fantastiska team.
Om vårdcentralen
Kry Vårdcentral i Vallentuna ligger i nya fräscha lokaler i Vallentuna centrum. Vi jobbar tillsammans och ser helheten kring vården av våra patienter. Vi hjälper varandra när det behövs och har förståelse för varandras arbete. Arbetar du hos oss ingå du i ett kompetensstarkt team som bland annat består av specialister i allmänmedicin, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och psykolog. Vill du vara med på vårdcentralen och Krys fortsatta resa inom digi-fysisk vård?
Om rollen Har du ett extra starkt engagemang och vilja att förbättra både din egen arbetsplats och vården som helhet? Vill du vara med och skapa förändring? Då ser vi fram emot att ha dig med på vår resa! Som anställd läkare på Kry erbjuds du genom Krys unika karriärstege en möjlighet att ta din professionella resa till nya höjder - och samtidigt ha potentialen att fördubbla din lön. Genom vår karriärstege behåller du den kliniska anknytningen, men får samtidigt möjlighet att utvecklas, växa och ha kul på vägen. Vi söker dig som är redo att ta på dig mer ansvar och utvecklas som ledare.
I rollen som läkare på Kry erbjuds du möjlighet att arbeta på vår fysiska mottagning såväl som i vår digitala tjänst (omfattning enligt överenskommelse) .Förutom omväxlande arbetsuppgifter där du får möjlighet att möta och rådge många olika patienter, får du vara med och bidra till att utveckla och förändra primärvården där dina idéer skapar värde för verksamheten och Krys arbete att förbättra primärvården.
Kvalifikationer & egenskaper: - Har en utbildning som specialistläkare inom allmänmedicin - Besitter hög servicekänsla och professionalism - Är en god lagspelare med förmåga att lyssna - Är flexibel och tar egna initiativ - Har goda kunskaper i svenska och medicinsk terminologi - Visar tekniskt intresse och är bekväm med datorer - Erfarenhet från primärvården och Take care är meriterande
Vi erbjuder dig
Möjlighet att jobba utifrån vår unika Kry-modell bland annat skapad för att öka tillgängligheten för våra patienter.
En vårdcentral med stort fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
Förmånligt erbjudande för besök i Kry-appen.
Involvering i det medicinska planeringsarbetet för vårdcentralen inom nya verktyg, processer samt rutiner och riktlinjer.
En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av Krys digitala och fysiska vård.
Kollegor över hela landet som samarbetar och utbyter erfarenheter kring metoder och medicinska fall.
Introduktionsdagar, digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar kopplat till vården samt till specifika lanseringar.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: 75-100% tillsvidareanställning.
Arbetstider: Mån-fre, 08-17.
Ort: Centrumpassagen 10, 186 31 Vallentuna
Lön: Månadslön enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-01-18Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du jobba på en vårdcentral under utveckling, där personalen är kreativ och nytänkande med ambitioner om att sätta patienten i centrum? Skicka in din ansökan till tjänsten som specialistläkare i allmänmedicin. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig chef på jenny.lundqvist@kry.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://www.kry.se/ Arbetsplats
Kry Kontakt
Nikki Christianson nikki.christianson@kry.se Jobbnummer
9690166