Specialistläkare i allmänmedicin till Jakobsbergs UVC, kombinerad tjänst
Specialistläkare i allmänmedicin till Jakobsbergs Universitets Vårdcentral med extra fortbildningsuppdrag inom kunskapsområde Cancer i primärvården!
Vi söker specialistläkare i allmänmedicin till kombinerad tjänst - kliniskt arbete och fortbildningsuppdrag inom kunskapsområde Cancer i primärvården på Jakobsbergs universitetsvårdcentral.
Jakobsbergs universitetsvårdcentral tillhör SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi ligger på Jakobsbergs sjukhus som är promenadavstånd från Jakobsbergs centrum, 18 minuter pendeltågsresa från Stockholm city.
Vi är en trivsam arbetsplats med ca 50 anställda medarbetare i olika professioner. Vi har ca 13 200 listade patienter och är en av regionens större vårdcentraler.
Teamarbete och arbetsglädje är för oss viktiga ledord i det dagliga arbetet. Vi strävar efter att vara i framkant vad gäller nya arbetssätt och digitalisering. På vårdcentralen finns sköterskeledda mottagningar för astma/KOL, diabetes, hypertoni och äldre. Vi vill på allt sätt erbjuda ett roligt, stimulerande och utvecklande arbete. Du kan läsa mer om oss på Jakobsbergs vårdcentralPubliceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Vi söker en specialistläkare i allmänmedicin till en ny kombinerad tjänst - kliniskt arbete och fortbildningsuppdrag.
Som specialistläkare i allmänmedicin arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården. Du möter patienter i alla åldrar och från olika kulturer och handleder blivande kollegor. Arbetet kräver bred medicinsk kompetens, självständighet och god samarbetsförmåga med olika yrkesgrupper.
Vi är en Universitetsvårdcentral vilket betyder att vi har bland annat ansvar för fortbildning av vårdpersonal inom vissa kunskapsområden. Hos oss på Jakobsbergs universitetsvårdcentral har vi kunskapsområden Cancer i Primärvården (CaPrim), Neurologiska sjukdomar och Smärta och äldres hälsa.
Utöver det kliniska arbetet får du möjlighet att vara med i ett fortbildningsteam CaPrim . Läkare inom CaPrim ansvarar tillsammans med CaPrim teamet för utveckling, samordning och genomförande av fortbildningsinsatser kopplade till primärvård och cancer. Uppdraget syftar till att stärka kunskapsläget, förbättra tidig upptäckt och bidra till högre kvalitet i primärvårdens cancerrelaterade arbete, i rollen ingår att ta fram och hålla föreläsningar till primärvården medarbetare.
Som läkare i CaPrim blir man även processledare för primärvård inom Regionala Cancercentrum Stockholm Gotland. Uppdraget syftar till att stärka primärvårdens perspektiv och förbättra övergångarna mellan primärvård och sekundärvård, samt ansvar för att uppdatera och utveckla cancerdokumenten på VISS.
Hela fortbildningsuppdraget omfattar cirka 30-50 % av tjänsten under en tidsbegränsad period med möjlighet till förlängning.
Tjänsten passar dig som vill kombinera kliniskt arbete med fortbildningsarbete inom cancer för att göra skillnad i primärvården.Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin
Erfarenhet av arbete inom primärvården
God datorvana, inklusive Office-paketet
Intresse för vårdutveckling, projektledning och fortbildning
Meriterande:
Erfarenhet av forskning eller kunskapsstyrning
Pedagogisk kompetensDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, trygg i din yrkesroll och har god samarbetsförmåga. Du är driven, strukturerad, målinriktad och har förmåga att genomföra projekt. Vi ser gärna att du har intresse för att utveckla cancervården eller äldres hälsa inom primärvården. Arbetet sker i linje med kunskapsstyrningen och du behöver ha en pedagogisk talang samt trivas med att arbeta i team och bygga nätverk för att lyckas med uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning på heltid (100 %) som specialistläkare. Fortbildningsuppdraget omfattar cirka 30-50 % av tjänsten. Provanställning kan komma att tillämpas.
Arbetstid: måndag-fredag.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Övrig information:
Ansökningarna kommer beredas fortlöpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens utgång.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
