Specialistläkare i allmänmedicin till Jakobsbergs Universitetsvårdcentral
Region Stockholm / Läkarjobb / Järfälla Visa alla läkarjobb i Järfälla
Specialistläkare i allmänmedicin till Jakobsbergs Universitets Vårdcentral
Jakobsbergs universitetsvårdcentral tillhör SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde.
Vi ligger på Jakobsbergs sjukhus som är promenadavstånd från Jakobsbergs centrum, 18 minuter pendeltågsresa från Stockholm city.
Vi är en trivsam arbetsplats med ca 50 anställda medarbetare i olika professioner. Vi har ca 13 200 listade patienter och är en av regionens större vårdcentraler.
Teamarbete och arbetsglädje är för oss viktiga ledord i det dagliga arbetet. Vi strävar efter att vara i framkant vad gäller nya arbetssätt och digitalisering. På vårdcentralen finns sköterskeledda mottagningar för astma/KOL, diabetes, hypertoni och äldre. Vi vill på allt sätt erbjuda ett roligt, stimulerande och utvecklande arbete. Du kan läsa mer om oss på Jakobsbergs vårdcentral
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Vi erbjuder friskvårdsersättning på 5000kr/år, fri sjukvård samt löneväxling. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Låter det intressant? I så fall är du välkommen med en ansökan så pratar vi mer om uppdraget.
Som specialistläkare i allmänmedicin arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården. Du möter patienter i alla åldrar och från olika kulturer och handleder blivande kollegor. Arbetet kräver bred medicinsk kompetens, självständighet och god samarbetsförmåga med olika yrkesgrupper.
Vi är en Universitetsvårdcentral vilket betyder att vi har bland annat ansvar för fortbildning av vårdpersonal inom vissa kunskapsområden. Hos oss på Jakobsbergs universitetsvårdcentral har vi kunskapsområden Cancer i Primärvården (CaPrim), Neurologiska sjukdomar och Smärta och äldres hälsa.
Vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö på en universitetsvårdcentral
Goda möjligheter till professionell utveckling
Möjlighet att bidra till utvecklingen av primärvårdenKvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin
Erfarenhet av arbete inom primärvården
Vana vid journalsystemet TakeCare
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
God datorvana, inklusive Office-paketet
Intresse för vårdutveckling, projektledning och fortbildningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, trygg i din yrkesroll och har god samarbetsförmåga. Du driver ditt eget arbete men bidrar också till helheten på vårdcentralen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Välkommen till ett meningsfullt arbete!
Anställningsform:
Tillsvidareanställning på heltid (100 %) som specialistläkare.
Arbetstid: måndag-fredag.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Övrig information:
Ansökningarna kommer beredas fortlöpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens utgång.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Stockholms läns sjukvårdsområde,, Jakobsbergs vårdcentral
