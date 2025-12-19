Specialistläkare i allmänmedicin till Högdalen vårdcentral (den nya)
2025-12-19
Högdalen vårdcentral öppnade den 3 november 2025 i Högdalens läkarhus, nära tunnelbana och busstation. Vi söker nu en engagerad specialistläkare inom allmänmedicin som vill vara med och bygga upp vår nya och patientfokuserade vårdcentral.
Arbetsuppgifterna omfattar sedvanligt arbete för allmänläkare inom primärvården:
• Mottagningsarbete med både planerade och akuta besök.
• Utredning, behandling och uppföljning av patienter i alla åldrar.
• Samarbete med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen för att skapa en trygg och tillgänglig vård.
• Möjlighet till handledning, utvecklingsarbete och delaktighet i vårdcentralens uppbyggnad.
Vi söker dig som är specialistläkare inom allmänmedicin. Du har ett genuint intresse för primärvård och ett varmt, professionellt bemötande. Du är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder en trevlig och familjär arbetsplats med fokus på patient och kvalitet. Vi följer kollektivavtal, erbjuder friskvårdsbidrag och flexibilitet samt har nära samarbete mellan olika professioner.
Anställningsform, omfattning, lön och tillträde sker enligt överenskommelse. Intervjuer sker fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Högdalen vårdcentral - där omtanke och kvalitet möts.
Vi ser verkligen fram emot just din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: faris.ghazal@hogdalenvc.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Doctor FG AB
(org.nr 559386-4076)
Verksamhetschef, specialistläkare i allmänmedicin
Faris Ghazal
faris.ghazal@hogdalenvc.se
9655342