Specialistläkare i allmänmedicin till hemsjukvård deltid
Region Jämtland Härjedalen, Strömsunds hälsocentral / Läkarjobb / Strömsund Visa alla läkarjobb i Strömsund
2025-11-03
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Strömsunds hälsocentral i Strömsund
Strömsund Hälsocentral välkomnar en distriktsläkare/specialist inom allmän medicin, som vill vara med och utveckla vår hälsocentral!
Primärvården är inne i en spännande utvecklingsfas med fokus på nära vård och utveckling av distansoberoende vård. För att skapa bättre förutsättningar för samarbete har vi inrättat en ny gemensam organisation för primärvård och ambulanssjukvård: Nära vård. Utvecklingen innebär att vi lättare ska kunna arbeta tillsammans i multiprofessionella team som med förändrade arbetssätt mer utgår från människors behov och förutsättningar.
Det finns ett stort fokus på att utveckla arbetet med omställningen till nära vård tillsammans med andra hälsocentraler, privata vårdgivare och kommunala verksamheter. Vi har en gemensam vision och mission att ge länets invånare och besökare en bättre hälsa och vård.
Hälsocentralen med ca 5000 listade patienter har fräscha och ändamålsenliga lokaler. Här erbjuder vi såväl akuta som bokade mottagningsbesök. I anslutning till hälsocentralen ligger Närvårdsavdelningen (Näva), som vi driver tillsammans med kommunen. Vi som arbetar på hälsocentralen jobbar ständigt med att kunna erbjuda våra patienter den bästa vården och vi har patientens bästa i fokus.
Vill du vara med på denna utvecklingsresa, bidra med din kompetens, utveckla vår hälsocentral och bli en del av vårt härliga team? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Till denna unika tjänst söker vi Dig som är specialist i allmänmedicin, där erfarenhet från arbete i hemsjukvård och särskilt boende är meriterande.
I tjänsten ingår patientansvar för två närliggande särskilda boenden i Strömsund samt hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende, där sedvanlig läkarmedverkan med teamsamverkan på plats regelbundet är den huvudsakliga arbetsuppgiften. Det rör sig om ca 100 patienter totalt. Tjänsten är en så kallad hybridtjänst där viss del av tjänsten innebär konsultation med distriktssköterskor, hembesök, läkemedelsgenomgångar med mera på plats på särskilda boendet och i ordinärt boende i Strömsund samt administration och telefonkonsultation som kan ske på distans om så önskas.Kvalifikationer
Vi söker dig med specialistkompetens i allmänmedicin med svensk legitimation och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Du har svenska språkkunskaper motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Du tycker om att jobba i team tillsammans med andra professioner, nära patienten och vill gärna bidra i utvecklingen av verksamheten.
Som person ser vi att du är positiv, ödmjuk, har en god initiativförmåga och föredrar att arbeta lösningsorienterat. Därtill ser vi gärna att du har ett strukturerat, flexibelt arbetssätt och är öppen för förändringar inom verksamhetsområdet. Vidare uppskattar du och förstår värdet i att samarbeta, men tar även ansvar och arbetar självständigt när detta krävs.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För tjänsten är körkort B ett krav.
ÖVRIGT
Primärvården är en sjukvårdsenhet inom Regionens Hälso- och sjukvårdsförvaltning där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Detta innebär att samtliga sökande genomgår en sakkunnig granskning av FoU-ansvarig inför eventuell anställning. Med anledning av detta behöver ansökan innehålla nedanstående dokument:
• Ett strukturerat CV
• Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där läkaren har fullgjort sin grundutbildning. Detta gäller även läkare utbildade inom annat EU-land och i land utanför EU.
• Legitimationsbevis från Socialstyrelsen.
• Specialistkompetensbevis från Socialstyrelsen.
• - Dokumenterad handledarutbildning
• Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen.
• Om tillämpligt fullständigt uppdaterad publikationslista.
• Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter.
• Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den sökande vill framhålla som meriterande för den sökta befattningen.
Kontroll av läkarlegitimation och specialistbevis kommer att ske via IVO och HOSP.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/344/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Strömsunds hälsocentral Kontakt
Enhetschef Strömsund Hälsocentral
Fanny Jonasson fanny.jonasson@regionjh.se 0670-16501 Jobbnummer
9585267