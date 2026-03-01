Specialistläkare i allmänmedicin till Hässelby vårdcentral
Region Stockholm / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin och tycker om att jobba på en dynamisk arbetsplats i en mångkulturell miljö.
Vår trevliga vårdcentral ligger centralt på Hässelby Torg, nära gröna linjens tunnelbana. Vi har ca 17000 listade patienter varav ca 280 är inskrivna i hemsjukvården. Hos oss arbetar du i en mångkulturell miljö där vi värdesätter och strävar efter goda möten, bra struktur och ett trevligt arbetsklimat. Läs gärna mer om oss på Hässelby vårdcentral
Hässelby vårdcentral drivs i Region Stockholms regi. Vårdcentralen tar emot studenter från olika professioner, vi handleder läkarstudenter från termin 9 och termin 11. Vårt mål är att erbjuda en god kvalitativ vård med hög patientsäkerhet samtidigt som vi tillsammans arbetar för en god arbetsmiljö.
Inom vårdcentralen finns hemsjukvård, BVC-uppdrag, psykosocialt team och välfungerande sjuksköterskemottagningar för patienter med bland annat diabetes, hypertoni, astma/KOL, kognitivsvikt/demens.
Vårt läkarteam består av cirka 20 läkare, allmänspecialister, AT-, BT-, ST-läkare samt vik leg. läkare.
Vi erbjuder generöst friskvårdsbidrag, möjlighet till fortbildning och fri sjukvård. Läs mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2026-03-01Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för en Allmänspecialist på en vårdcentral.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin. Vi ser gärna att du har intresse för att handleda studenter, AT- BT- samt ST-läkare. Som ansvarig handledare ingår en timmes schemalagd handledning per vecka för den/de läkare du handleder. Du kommer att ansvara för en egen patientlista. Har du intresse av BVC kan det ingå i uppdraget. Möjlighet finns till arbete hemifrån någon dag/vecka vid intresse.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Måndag - fredag, hel- eller eventuellt deltid. Vi tillämpar flextid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att användas. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som kan bidra med nya idéer till verksamhetens utveckling, är initiativtagande och kreativ. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet, såsom god samarbetsförmåga, gott omdöme, samt att du med din personlighet bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling.
