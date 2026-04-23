Specialistläkare i allmänmedicin till Hälsocentralen Liden
2026-04-23
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Hälsocentralen Liden är en liten, hjärtlig hälsocentral i glesbygd, cirka 4,5 mil väster om Sundsvall och har cirka 2200 listade patienter. Liden har en av Sveriges mest välkända och fotograferade utsiktsplatser med makalös utsikt ut över Indalsälven ifrån toppen av Vättaberget. En ort med fantastisk vacker natur och stora möjligheter till en fritid med hög livskvalité. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, BVC, diabetes, astma-kol, inkontinens och demens, undersköterska, kurator, psykolog, medicinska sekreterare, fysioterapeut och sjukskrivningskoordinator alla med en god teamkänsla. Det finns många års erfarenhet bland personalen som alltid gör sitt yttersta för at hjälpa våra patienter. Vi arbetar ständigt med att vidmakthålla god tillgänglighet och arbetar för god och nära vård för våra invånare.
Vi söker nu en specialistläkare i allmänmedicin till Hälsocentralen Liden. Möjlighet till visst digitalt arbete eller distansarbete är möjligt. Tjänsten avser en tillsvidareanställning, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete som allmänspecialist med möjlighet att lära känna dina patienter. Dina arbetsuppgifter är:
Utreda och behandla patienter inom allmänmedicin
Utföra hälsoundersökningar
Samarbeta med läkarkollegor och andra yrkesgrupper inom primärvården
Arbeta i nära samverkan med två kommunala boenden samt hemsjukvård kopplad till hälsocentralen
Bidra till att god och nära vård upprätthålls i det dagliga arbetet
Medverka till att patientsäkerhet, tillgänglighet och vårdkvalitet ständigt utvecklas och förbättras
Delta i jourtjänstgöring, cirka ett pass varannan månad
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad läkare och har specialistkompetens utfärdat av Socialstyrelsen inom allmänmedicin
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har B-körkort
Det är meriterande för tjänsten om duHar arbetslivserfarenhet inom primärvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSamarbetsförmåga
Självgående
Stabil
Helhetssyn
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, framför allt förmåga till samarbete och kommunikation, samt intresse för glesbygdsmedicin. Vi ser gärna att du som söker har viljan att handleda kollegor samt har ett intresse för patientsäkerhets- och kvalitetsprojekt.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Är du vår nya kollega? Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:058". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Söder Kontakt
Rekryterande chef
Helena Strindlund helena.strindlund@rvn.se +4660182412
9872725