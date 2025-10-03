Specialistläkare i Allmänmedicin till Hälsocentralen Husum, Örnsköldsvik
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Hälsocentralen Husum är belägen cirka 30 km från centrala Örnsköldsvik i natursköna Höga Kusten nära hav och skärgård med många möjligheter till friluftsliv. Hos oss arbetar 20 medarbetare och vi har ca 4700 listade patienter. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet, vi tänker framåt och vi vill mer. Hälsocentralen Husum är en hälsocentral med personal som värnar om varandra och patienterna. Till Husum finns goda förbindelser med tåg.
Nu söker vi en specialistläkare i allmänmedicin. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-01-01 eller enligt överenskommelse.
Hos oss får du som allmänspecialist ett stimulerande och utvecklande arbete där du har möjlighet att skapa relation och få tid till patienterna under besöken. I uppdraget ingår sedvanligt arbete på en läkarmottagning med planerade och akuta oplanerade patientbesök, årskontroller, uppföljning från slutenvården och konsultation mot SÄBO och hemtjänst i kommunen samt dokumentation. I uppdraget ingår handledning av yngre kollegor. Vi dokumenterar i Cosmic.
Under din anställning erbjuds du möjlighet till individuell kompetensutveckling.
Vi söker dig som
Är specialistläkare inom allmänmedicin
Har handledarutbildning
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Pedagogisk insikt
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
Rekryterande chef
Eva-Karin Edin +4666319919 Jobbnummer
9538354