Specialistläkare i allmänmedicin till Hälsocentralen Ankaret, Örnsköldsvik
2025-09-29
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Närsjukvårdsområde Norr har ett sjukhus och sex regiondrivna hälsocentraler. I området finns en privat vårdcentral samt en kommun. Närsjukvårdsområde Norr har cirka 530 medarbetare och två verksamhetschefer. Hälsocentralen Ankaret är länets största hälsocentral och ligger centralt i Örnsköldsvik här arbetar cirka 60 medarbetare i olika professioner. På Hälsocentralen är vi ett glatt gäng i olika professioner som arbetar i en positiv anda.
Nu söker vi en specialistläkare i allmänmedicin till hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete som allmänspecialist i en stabil och trivsam arbetsgrupp som tillsammans arbetar för tillgänglighet och ett gott bemötande. Som specialistläkare hos oss lär du känna dina patienter. I uppdraget ingår sedvanligt arbete på en läkarmottagning med:
Planerade och oplanerade patientbesök
Årskontroller
Uppföljning från slutenvården
I samverkan med Örnsköldsviks kommun driver vi ett arbete riktat mot våra äldre på särskilt boende och i hemsjukvården. Viss jourtjänstgöring ingår som beredskapsjour.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Legitimerad läkare och har specialistkompetens utfärdat av Socialstyrelsen inom allmänmedicin
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Beslutsam
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2025:079". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Liza Olsson +46660292786 Jobbnummer
9531725