Specialistläkare i allmänmedicin till Gävle Strand Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle / Läkarjobb / Gävle Visa alla läkarjobb i Gävle
2026-08-03
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I ett av Gävles starkast växande bostadsområden i inre hamnen där Gavleån möter havet ligger Gävle Strand Din hälsocentral och vi har i dagsläget cirka 7 400 listade patienter. Vi ligger i nära anslutning till buss och tågstation för bra pendlingsmöjligheter.
Vi hoppas kunna locka dig till en arbetsplats där sammanhållning och god arbetsmiljö är viktiga ledord. Vi är en positiv, engagerad och trygg arbetsgrupp.
Tillsammans vill vi utveckla och forma primärvården, och skapa en god arbetsmiljö för chefer och medarbetare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Vi hoppas kunna locka dig till en arbetsplats där sammanhållning och god arbetsmiljö är viktiga ledord. Vi är en positiv, engagerad och trygg arbetsgrupp med hög kompetens. Vi har en bred kollegial prestigelöshet där frågor mellan varandra och mellan yrkeskategorier är en naturlig del i arbetet.
Som specialistläkare i allmänmedicin hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• mottagningsarbete med akutbesök, nybesök, återbesök och akutbesök
• handleda läkare under utbildning
• BVC, SÄBO- och hemsjukvårdsronder.
Hos oss får du
• en positiv och utvecklande arbetsplats med stort patientfokus
• vara del av en engagerad och trygg arbetsgrupp med bred kompetens inom allmänmedicin, där vår styrka ligger i det goda och nära samarbetet med samtliga kollegor
• ett självständigt arbete med möjlighet att vara med och påverka samt utveckla verksamheten
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor och patienter. Du är även flexibel och ansvarstagande.
I rollen som specialistläkare i allmänmedicin ska du ha
• svensk läkarlegitimation
• specialistutbildning inom allmänmedicin
• erfarenhet av att handleda andra.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Region Gävleborg har bildat ett bolag av de offentligt drivna hälsocentralerna- och barnavårdscentralerna i länet. Bolaget ska utveckla primärvården och göra den mer tillgänglig och anpassad efter invånarnas behov.
Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg. Medarbetarna arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1964". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Kontakt
Raluca-Nicoleta Isbasoiu-Goanta, GHLF raluca-nicoleta.isbasoiu-goanta@regiongavleborg.se Jobbnummer
10018466