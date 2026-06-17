Specialistläkare i Allmänmedicin till Domsjö Hälsocentral, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Läkarjobb / Örnsköldsvik Visa alla läkarjobb i Örnsköldsvik
2026-06-17
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Vill du vara med och bygga och utveckla framtidens Primärvård? Välkommen till oss! Vi söker dig som vill ingå ett engagerat och sammansvetsat arbetslag där vi tillsammans arbetar med fokus på medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och god arbetsmiljö. Hälsocentralen Domsjö är belägen cirka 4 km från centrala Örnsköldsvik med cirka 8400 listade patienter och vi är cirka 30 medarbetare. Vi är en välfungerande mottagning med hög kompetens där alla hjälps åt. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet för att kunna erbjuda våra patienter en god och nära vård. Arbetet erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö med kompetenta kollegor. Här finns regelbundna läkarmöten, vetenskapliga möten och arbetsplatsträffar som främjar både lärande och samarbete. Vi arbetar utvecklingsinriktat och med en hög standard på patientsäkerhet och medicinsk kvalitet. Vårt arbete kännetecknas av ett nära samarbete mellan läkarkollegor och övriga yrkeskategorier, vilket skapar en god arbetsmiljö. Med en hög kontinuitet och serviceanda, samt ett gott arbetsklimat och sociala aktiviteter, är vi ett team som trivs och utvecklas tillsammans. Utifrån målen för god och nära vård, säkerställer du att befolkningen får tillgång till medicinsk bedömning, behandling, rehabilitering och förebyggande insatser. Under din anställning erbjuds du möjlighet till individuell kompetensutveckling. Under din anställning erbjuds du möjlighet till individuell kompetensutveckling.
Vi söker nu en Specialistläkare inom allmänmedicin till oss på Domsjö Hälsocentral. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-08-03 eller enligt överenskommelse.
ArbetsuppgifterSedvanligt arbete på en läkarmottagning
Konsultation SÄBO, hemsjukvård
Handledning av yngre kollegor
KvalifikationerVi söker dig somÄr specialistläkare inom allmänmedicin
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om duHar arbetslivserfarenhet inom primärvård
Har erfarenhet av journalsystemet Cosmic, Sussaversionen
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Stabil
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2026:077". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Norr Kontakt
Rekryterande chef
Anna Malmros anna.malmros@rvn.se +46660292625 Jobbnummer
9967218