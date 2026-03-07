Specialistläkare i allmänmedicin till DocCura Vårdcentral
2026-03-07
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
Om jobbet
Vi söker en Specialist i allmänmedicin till DocCura vårdcentral i Järfälla!
Välkommen till DocCura Vårdcentral!
DocCura vårdcentral är en nyetablerad vårdcentral som snabbt har blivit ett uppskattat alternativ för patienter i expansiva Järfälla kommun samt närliggande kommuner.
Med patienten i tydligt fokus, god tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet har vi byggt förtroende på kort tid. Vi är nu i en fortsatt utvecklingsfas och söker dig som specialistläkare som vill vara med och forma en modern, engagerad och långsiktigt hållbar primärvård.
Vi söker dig som är specialistläkare i allmänmedicin, med erfarenhet från primärvården och ett stort engagemang för patientnära arbete.
DocCura vårdcentral är en nyetablerad vårdcentral i ett växande område i Järfälla kommun på uppgdrag av Region Stockholm, med målet att erbjuda den bästa vården och tillgänligheten för patienter. Hos oss får du möjligheten att arbeta i en modern och patientfokuserad verksamhet med korta beslutsvägar, teamkänsla och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-03-07Om tjänsten
Som specialist i allmänmedicin kommer du att ha en nyckelroll i den kliniska verksamheten och bidra till ett långsiktigt kvalitetsarbete i vårdcentralens utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
Mottagningsarbete för patienter i alla åldrar
Bedömning, behandling och uppföljning av patienter med akuta och kroniska tillstånd
Handledning av ST-läkare och andra yrkeskategorier
Aktiv medverkan i teamarbete och verksamhetsutveckling
Arbete med kvalitetsuppföljning, förbättringsarbete och evidensbaserad vård
Vi söker dig som:
Är legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin
Har erfarenhet av primärvård i Sverige
Trivs i en utvecklande och förändringsbenägen miljö
Är trygg i din yrkesroll och värderar samarbete högt
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har vana att arbeta i journalsystem såsom TakeCare eller liknande
Vi erbjuder:
En unik möjlighet att påverka och forma en ny verksamhet
Engagerade kollegor i ett tvärprofessionellt team
Tid för handledning, reflektion och vidareutveckling
Modern arbetsmiljö med fokus på digitala verktyg och effektiva arbetssätt
Konkurrenskraftiga villkor och utvecklingsmöjligheter
Både heltid/deltid samt behovanställning.Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till ansokan@doccura.se
. Urval sker löpande.
Vid frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschef Victoria Rouzdar via victoria.rouzdar@doccura.se
.
Välkommen till en ny vårdcentral - och en ny möjlighet för dig som specialistläkare att göra skillnad från start! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: ansokan@doccura.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DocCura Group AB
(org.nr 559518-4713), https://doccura.se/
Nettovägen 1 (visa karta
)
175 41 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9783241