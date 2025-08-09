Specialistläkare i allmänmedicin till DocCura Vårdcentral
2025-08-09
Vi söker en Specialist i allmänmedicin till ny vårdcentral i Järfälla.
Välkommen till DocCura Vårdcentral!
Vill du vara med från början och sätta din prägel på en ny vårdcentral samt forma framtidens vård? Nu har du chansen att bli en viktig del i uppstarten av en modern primärvårdsverksamhet i expansiva Veddesta, Järfälla. Vi söker dig som är specialistläkare i allmänmedicin, med erfarenhet från primärvården och ett stort engagemang för patientnära arbete.
DocCura vårdcentral är en nyetablerad vårdcentral i ett växande område i Järfälla kommun på uppgdrag av Region Stockholm, med målet att erbjuda den bästa vården och tillgänligheten för patienter. Hos oss får du möjligheten att arbeta i en modern och patientfokuserad verksamhet med korta beslutsvägar, teamkänsla och utvecklingsmöjligheter.
Som specialist i allmänmedicin kommer du att ha en nyckelroll i den kliniska verksamheten och bidra till ett långsiktigt kvalitetsarbete i vårdcentralens utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
Mottagningsarbete för patienter i alla åldrar
Bedömning, behandling och uppföljning av patienter med akuta och kroniska tillstånd
Handledning av ST-läkare och andra yrkeskategorier
Aktiv medverkan i teamarbete och verksamhetsutveckling
Arbete med kvalitetsuppföljning, förbättringsarbete och evidensbaserad vård
Vi söker dig som:
Är legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin
Har erfarenhet av primärvård i Sverige
Trivs i en utvecklande och förändringsbenägen miljö
Är trygg i din yrkesroll och värderar samarbete högt
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har vana att arbeta i journalsystem såsom TakeCare eller liknande
Vi erbjuder:
En unik möjlighet att påverka och forma en ny vårdcentral
Engagerade kollegor i ett tvärprofessionellt team
Tid för handledning, reflektion och vidareutveckling
Modern arbetsmiljö med fokus på digitala verktyg och effektiva arbetssätt
Konkurrenskraftiga villkor och utvecklingsmöjligheter

Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till ansokan@doccura.se
. Urval sker löpande.
Vid frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschef Victoria Rouzdar via victoria.rouzdar@doccura.se
.
Välkommen till en ny vårdcentral - och en ny möjlighet för dig som specialistläkare att göra skillnad från start!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: ansokan@doccura.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DocCura Group AB
175 41 JÄRFÄLLA Arbetsplats
