Specialistläkare i allmänmedicin till Björkskatans hälsocentral, Luleå
2026-03-20
Björkskatans hälsocentral är en av Luleås största hälsocentraler med cirka 11 700 listade medborgare. Vi har ett spännande och varierat upptagningsområde med stadsbefolkning, landsbygd och studenter som går på Luleå tekniska universitet (LTU). Vår verksamhet omfattar läkar- och sjuksköterskemottagning, laboratorium, mödra- och barnhälsovård, fysioterapi och arbetsterapi och ett psykosocialt team. Vi är en del av vårdval Norrbotten. Vi är dryga 40 medarbetare som arbetar tillsammans i nära samarbete för att utveckla våra arbetssätt för våra patienters bästa och för att skapa en god arbetsmiljö.
Det som är nytt och spännande är att det i den nya läkarutbildningen som nu är på sex år ingår placering på KUM (Klinisk utbildnings Mottagning).
Vi söker dig som är specialistläkare i allmänmedicin och har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift motsvarande C1 nivå samt kunskaper i engelska. Meriterande är om du har erfarenhet i yrket.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person tar du ansvar i arbetet med patienter och i samarbetet med kollegor. Det är viktigt att du som läkare har struktur i ditt dagliga arbete, en känsla för service och helhetssyn för verksamhetens bästa.
Dina arbetsuppgifter är mottagningsarbete, arbete mot kommunens hemsjukvård samt kommunens vård- och omsorgsboende, arbete med mödra- och barnhälsovård. Vi jobbar med digitala besök såväl som fysiska besök. Hälsocentralen utgår från patienternas behov och jobbar för en trivsam arbetsmiljö med varierande och stimulerande arbetsuppgifter. Arbetet är självständigt men med ett team som samverkar. Schemalagd tid för gemensamma möten och internutbildning.
Trivsam arbetsplats med fina kollegor
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är förlagd till dagtid med jour/beredskapstjänstgöring på kvällar/helger på Jourcentralen i Luleå.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-116588".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
971 89 LULEÅ
