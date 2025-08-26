Specialistläkare i allmänmedicin till Älvsbyns hälsocentral
2025-08-26
Längtar du efter naturen men vill ändå ha nära till stadens puls? Då är det Älvsbyn du söker efter! Här kan du njuta av vandring, skidåkning och skoteråkning samtidigt som de större städerna och flygplatsen är mindre än en timme bort.
Älvsbyns hälsocentral är en glesbygdshälsocentral med cirka 40 medarbetare. Vårt uppdrag är mångfacetterat och utifrån det så är vi alla en viktig kugge i verksamheten.
Nu söker Älvsbyns hälsocentral efter en till två nya kompetenta och engagerade kollegor!
Vi sökerVi söker dig som är specialistläkare i allmänmedicin och som gillar utveckling och samarbete. Du behöver tilltalas av variationen som finns i verksamheten på en hälsocentral. Vi förväntar oss att du prioriterar ett bra bemötande och aktivt arbetar för att utveckla relationer samt är positiv till utveckling av verksamheten. Du fungerar bra i samverkan med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat. Intresse för utbildning och handledning av utbildningsläkare samt studenter är viktigt. Du ska ha behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård och kunskaper i svenska motsvarande C1-nivå. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och som person är du självgående, initiativrik och strukturerad. Det är också viktigt att du har en god helhetssyn och ser nyttan av att samarbeta med andra.
Det här får du arbeta medSom Allmänläkare på Älvsbyns hälsocentral får du använda hela din kompetens och utvecklas utifrån mångfalden av patientfall. Vi arbetar i team och vårt ledord är tillsammans! I uppdraget möter du patienter i alla åldrar med olika sorters hälsorelaterade problem som bedöms och behandlas i teamet. I arbetet ingår att följa patienters hälsoproblem över tid och att även väga in patientens livssituation i bedömningen. Du kommer att ansvara för ett geografiskt område kopplat till vår hälsocentral. Handledning av studenter, utbildningsläkare och andra medarbetare på hälsocentralen ingår i uppdraget. Vi arbetar med både fysiska och digitala besök. Vi har ett nära samarbete med kommunen och dess hemsjukvård samt vård- och omsorgsboenden.
Du kommer också att ingå i ett team som har jour vid jourcentralen på Piteå sjukhus, i dagsläget är det cirka 2-3 pass per månad och dessa fördelas på hälsocentralens alla läkare.
Det här erbjuder vi dig
• Möjlighet att påverka ditt egna schema
• En arbetsplats där vi stöttar och har roligt tillsammans-
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och arbetstiden är förlagd till dagtid men med möjlighet att påverka ditt egna schema. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ersättning
Individuell lönesättning
Enhetschef
Maria Sjöberg Fjellvind maria.sjoberg-fjellvind@norrbotten.se 0971-44451 Jobbnummer
