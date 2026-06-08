Specialistläkare i allmänmedicin som vill göra skillnad
Vibblaby Husläkarmottagning AB / Läkarjobb / Järfälla Visa alla läkarjobb i Järfälla
2026-06-08
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Välkommen till Vibblaby Husläkarmottagning i Järfälla!
Längtar du efter en arbetsplats där du faktiskt har tid för dina patienter? Vill du vara en del av ett stabilt, personalägt team där medicinsk kvalitet och personalens välmående går hand i hand?
På Vibblaby Husläkarmottagning får du ett listningstak på max 1100 patienter per heltidstjänst. Det betyder en rimlig arbetsbörda, högre kontinuitet och en arbetsvardag som håller i längden. Kanske är det just därför vi är den högst rankade vårdcentralen i Järfälla kommun enligt den nationella patientenkäten.
Om oss – en personalägd mottagning med starkt lagarbete
Vibblaby Husläkarmottagning är en väletablerad och helt personalägd vårdcentral. Att vi är personalägda innebär korta beslutsvägar och minimalt med byråkrati.
Vi har ett öppet och prestigelöst klimat där vi stöttar varandra i vardagen. Vi arbetar i välfungerande team och på mottagningen har vi, utöver läkarkollegiet, erfarna distriktssköterskor och psykolog på plats. Vi använder journalsystemet TakeCare och erbjuder våra patienter en modern tillgänglighet genom både fysiska besök, chatt och videobesök.
Mottagningen är ljus, modern och strategiskt belägen i Jakobsberg – bara 5 minuters promenad från pendeltågsstationen, vilket gör det enkelt att pendla hit från hela Stockholmsområdet.
Din roll hos oss
Som specialistläkare i allmänmedicin hos oss har du ett helhetsansvar för dina listade patienter. Du bedriver en bred och kvalitativ primärvård med allt från akut omhändertagande till uppföljning av kroniska sjukdomar.
I rollen ingår även hemsjukvård som en naturlig och stimulerande del av det dagliga arbetet, vilket ger dig möjlighet att följa dina patienter i alla skeden.
Eftersom vi värnar om den medicinska kvaliteten uppmuntrar vi till kollegial handledning, kunskapsutbyte och diskussioner. Du förväntas även bidra till utbildningen av våra ST- och AT-läkare och vara med och utveckla våra medicinska processer.
Vi söker dig som:
Är legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin.
Har ett starkt patientfokus och brinner för kontinuitet och hög medicinsk kvalitet.
Trivs med ett varierat arbete som inkluderar både mottagningsarbete, digitala vårdmöten och hemsjukvård.
Är trygg i din medicinska roll och har ett gott bemötande mot både patienter och kollegor.
Behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift.
Vad vi erbjuder dig:
Hållbar arbetsmiljö: Max 1100 patienter per heltidstjänst.
Inflytande på riktigt: Som personalägd mottagning har du stor möjlighet att påverka din egen arbetsvardag och mottagningens framtid.
Flexibilitet: Vi har stor förståelse för livspusslet och är flexibla när det gäller både arbetstider och tjänstgöringsgrad (hel- eller deltid).
Goda villkor: Tjänstepension och ett generöst friskvårdsbidrag.
Smidig pendling: Nyrenoverade lokaler 5 minuter från Jakobsbergs station.Publiceringsdatum2026-06-08Så ansöker du
Stämmer detta in på den arbetsplats du söker? Då vill vi gärna träffa dig!
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan via Varbi redan idag. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Vibblaby Husläkarmottagning
Vibblaby Husläkarmottagning är en välfungerande personalägd vårdcentral som bedriver primärvård enligt avtal med Region Stockholm. Våra 7 600 listade patienter rankar oss som bästa vårdcentralen i Järfälla i nationella patientenkäten. Vi ligger på fem minuters promenadavstånd från Jakobsbergs station. I våra ljusa och moderna lokaler arbetar vi med patienten i centrum. Idag är vi som arbetar här sex specialistläkare i allmänmedicin, fem ST-läkare, en AT-läkare, en psykolog, tre distriktssköterskor, två specialistsjuksköterskor, fyra sjuksköterskor, fem undersköterskor, en medicinsk fotvårdare och två sekreterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vibblaby Husläkarmottagning AB
(org.nr 556579-2115), https://vibblaby.se/jobb/
Järfällavägen 100 (visa karta
)
177 41 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Vibblaby Husläkarmottagning Kontakt
Verksamhetschef
Peter Johansson 0858430450 Jobbnummer
9952786