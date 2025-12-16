Specialistläkare i allmänmedicin sökes till Vårdcentralen Kolla & Björkris
Vi söker allmänspecialist till Vårdcentralen Kolla och till Region Hallands kommande digi-fysiska vårdcentral, Björkris.
Låter detta som något för dig?
Om oss och arbetet
Hos oss är du alltid välkommen - och nu får du möjligheten att bli en del av ett gött arbetslag på vårdcentralen Kolla och vår kommande, vårdcentralen Björkris i Kungsbacka. Vårdcentralen Kolla har idag cirka 3700 listade patienter och tjänsten är delad mellan Kolla och vår kommande digi-fysiska vårdcentral i Björkris. Vi söker därför dig som vill kombinera det bästa av två världar - att få arbeta på en väletablerad vårdcentral men också i den spännande vardagen med en kommande enhet. Arbetssätt och vision är "digitalt först, fysiskt när det behövs", samt informationsdriven vård där patientens behov får stå i centrum. Vi tror gemenskap och samarbete mellan varandra och nyttjandet av smart teknik för att skapa en rolig och trivsam arbetsmiljö som blir hållbar på sikt för arbetsgruppen.
Tillgänglighet och kontinuitet är viktigt hos oss och vi vill finnas där våra patienter vill möta oss. Här blir det digitala vårdrummet en naturlig mötesplats - "digitalt först, fysiskt när det behövs".
Vad är en digi-fysisk vårdcentral?
En digi-fysisk vårdcentral är inget komplicerat. Det innebär att vi tycker om att möta våra patienter i det digitala rummet, men självklart också fysiskt om och när det behövs.
Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentral, men också fokus på följande:
- Att bedriva primärvård i digitala plattformar med chatt, video och telefoni.
- Att arbeta på fysisk mottagning.
Kvalifikationer
Du som söker:
- Är specialistläkare i allmänmedicin.
- Har en gedigen erfarenhet av kliniskt arbete i primärvård.
- Har en vilja att arbeta med digital hälso- och sjukvård.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Vårdcentralen Kolla och Björkris.
Om du är nyfiken eller har frågor är du självklart välkommen att ringa till verksamhetschef Patrik för ett inledande samtal. Han berättar gärna mer om hur vi arbetar.
Patrik Sagman, tel 0767-25 32 67, mail: patrik.sagman@regionhalland.se
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Läs mer om arbetet samt vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/specialist-i-allmanmedicin
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
