Specialistläkare i allmänmedicin sökes till Varberg
2026-01-12
Hos oss får du ett spännande arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
Du blir en del av ett kompetent team som med stort engagemang och passion driver vårdcentralens utveckling framåt.
Din roll hos oss
Hos oss möter du en spännande variation av arbetsuppgifter med stora möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Du kommer främst arbeta med mottagningsarbete. Hos oss finns även BVC och det kan bli aktuellt för dig att stötta den verksamheten också. Är du intresserad av att utöva ledarskap i kombination med patientarbete finns det möjligheter även till detta.
Hos oss har du möjligheten att sätta din personliga prägel på läkarmottagningen och dess uppbyggnad. Tillsammans med läkarkåren och en stabil personalstab kommer du övergripande vara med och utveckla vårdcentralens arbete med patientsäkerhet och kvalitetsarbete. Jourtjänstgöring ingår på kvälls- och helgmottagningen beläget på Vårdcentralen Västra Vall i centrala Varberg.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Tvååker är en trivsam vårdcentral och arbetsplats där vi tillsammans arbetar för patientens bästa och där alla i teamet hjälps åt. Vårdcentralen är en viktig samhällsaktör och vi ser oss som Tvååkers vårdcentral. Här är vi är cirka 25 medarbetare som arbetar med att ta hand om våra 6000 listade patienter. För oss är det viktigt att patienten upplever det enkelt och välkomnande i sina kontakter med oss.
Vi erbjuder en välfungerande vård och har förutom läkarmottagning en stabil tvärprofessionell vård med distriktssköterskor, BVC, sjukgymnastik, arbetsterapeut, psykolog och lab. Vi har även ett psykosocialt team.
Vårdcentralen ligger centralt i samhället Tvååker. Hit tar du dig lätt med kollektivtrafik som tar ca 15 minuter ifrån Varberg. Om du kör bil har vi goda parkeringsmöjligheter och ligger nära motorvägsavfarten. Vi delar lokal med apotek, folktandvården och i huset finns även servicelägenheter.
Vi söker dig som är utbildad specialist inom allmänmedicin. Du har goda datorkunskaper och goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Som person är du målinriktad och engagerad. I ditt arbete drivs du av kvalitet, kontinuitet och patientsäkerhet. Du är kommunikativ, kommer gärna med nya idéer och visar arbetsglädje. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om arbetet och vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/specialist-i-allmanmedicin
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/27". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Johanna Molander, Verksamhetschef 0721-431901 Jobbnummer
9677933