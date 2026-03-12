Specialistläkare i allmänmedicin sökes till Valsta vårdcentral
Region Stockholm / Läkarjobb / Sigtuna Visa alla läkarjobb i Sigtuna
2026-03-12
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vi söker en kollega till våra specialister i allmänmedicin!Publiceringsdatum2026-03-12Om företaget
Valsta vårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en av Sveriges största vårdgivare.
Valsta vårdcentral ligger i sydvästra Märsta i Sigtuna kommun. Det är lätt att ta sig hit både från Stockholm och Uppsala med bil, buss eller tåg.
Vi kommer att utöka med en fjärde specialist i allmän medicin som vill vara med och förverkliga vår ambition som utbildnings vårdcentral.
Valsta vårdcentral har drygt 20 medarbetare. Psykologer, fysioterapeut, Astma/KOL sjuksköterska, diabetessköterska, rehabiliterings koordinator (REKO). Vi strävar efter ett långsiktigt, positivt arbete med förbättringar och kvalitet och har goda förutsättningar till fortbildning. Vi är ett glatt och tryggt gäng.
Du kan läsa mer om oss på Valsta vårdcentral
Vi är en av sju vårdcentraler i Stockholms län som har asylmottagning. Vi är den enda vårdcentralen med ansvar för att bedriva sjukvård på Migrationsverkets Försvarsenhet i Märsta, Arlandastad.
Vi erbjuder:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdeDina arbetsuppgifter
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för specialistläkare på vårdcentral.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete kring akuta och kroniska sjukdomar, förebyggande insatser kring levnadsvanor mm. Som specialistläkare i primärvården träffar du patienter i alla åldrar både akuta och planerade besök samt. Det finns möjlighet att arbeta på vår barnavårdscentral en halv till en dag i månaden.
Handledning av underläkare, legitimerad läkare, AT samt ST läkare.
Kvalifikationer:
Allmänmedicinsk specialist eller ST läkare sista året. Erfarenhet av arbete i primärvården. Erfarenhet av journalsystemet Take Care.
Meriterande:
Erfarenhet från Region Stockholm som allmänspecialist och journalsystemet Take Care. Flerspråkighet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga. Du driver ditt egna arbete men vill också bidra till helheten på vårdcentralen såsom att utveckla verksamheten och dela med dig av dina kunskaper i teamarbete, handledning och kollegiala diskussioner. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1871". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Valsta vårdcentral Kontakt
Susanne Hejra, Verksamhetschef 072-2311294 Jobbnummer
9794646