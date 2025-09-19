Specialistläkare i allmänmedicin sökes till Torsviks vårdcentral
Bli en del av vårt engagerade team på Lidingö!
Torsviks vårdcentral är en välbemannad vårdcentral på Lidingö, 5 minuter från T-bana Ropsten med buss.
Vi har ca 11 500 listade patienter varav 150 är inom hemsjukvården. Vi är en välbemannad arbetsplats med flera olika yrkesprofessioner - läkare (8 specialister i allmänmedicin, 7 ST-läkare, AT-läkare, BT-läkare samt hemsjukvårdsläkare), distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, rehabiliteringskoordinator samt ett stort psykosocialt team. Vi har ett gott och nära samarbete inom verksamheten där patientsäkerhet och vård av hög kvalitet är högsta prioritet.
Vi är stolta över vår låga personalomsättning, vilket skapar trygghet för både patienter och medarbetare. I Nationella patientenkäten 2024 placerade vi oss på andra plats bland SLSOs alla vårdcentraler.
Samverkan med övriga vårdaktörer som kommun, anhöriga och slutenvården är viktigt för oss och tillhör det dagliga arbetet. Vi har geografiskt samordningsansvar för primärvården på Lidingö. Du kan läsa mer om oss på Torsvik Lidingö vårdcentral (regionstockholm.se)
Kollektivavtal finns. Som anställd hos oss och i Stockholm läns landsting finns goda möjligheter för utveckling och utbildning. Vi erbjuder olika förmåner som exempelvis fri sjukvård i öppenvård samt friskvårdsbidrag och en god pensionsavsättning. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett omväxlande, flexibelt arbete kring akuta och kroniska sjukdomar. Som specialistläkare i primärvården träffar du patienter i alla åldrar både akuta och planerade besök, videomöten och kontakter via den digitala plattformen Alltid öppet.
Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet. Du handleder studenter, AT- och ST-läkare och stöttar övriga yrkeskategorier i medicinska bedömningar. Vi värnar om god fortbildning och hög medicinsk kvalité.
Välkommen till ett meningsfullt arbete!Kvalifikationer
Specialistläkare i allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av arbete som färdig specialist och av att ha arbetat i svensk sjukvård, gärna primärvård är meriterande. Erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid, deltid kan diskuteras. Arbetstid måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid professionellt bemötande av både patienter och medarbetare. Planering och samordning är välbekanta begrepp för dig, du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut. Egenskaper som är bra att ha i den här tjänsten är lyhördhet, flexibilitet och nytänkande.
Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig av kunskap och information är av yttersta vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
