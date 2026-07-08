Specialistläkare i Allmänmedicin, Rissne vårdcentral
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2026-07-08
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Vi söker en engagerad specialist i allmänmedicin till en tillsvidaretjänst på Rissne vårdcentral.
I Rissne får du arbeta i en välfungerande verksamhet där samarbete, kvalitet och kontinuitet står i centrum. Vårt mål är att vara en trygg och lättillgänglig vårdcentral för alla, där både patienter och personal trivs. Hos oss erbjuds du en avgränsad lista patienter och konkurrenskraftig ersättning.
Rissne vårdcentral är en väletablerad mottagning med korta beslutsvägar. Vi månar om ett gott arbetsklimat. Vårdcentralen ligger centralt i Rissne, nära till buss och t-bana. Vårt upptagningsområde är blandat med en företrädesvis relativt ung befolkning och området expanderar, med mycket nyproduktion.
Utöver sedvanlig husläkarmottagning med hemsjukvård har vi bl.a psykolog, kurator med terapeututbildning, rehabkoordinator och asylmottagning med hälsosamtal. Du kan läsa mer om oss på Rissne vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi värdesätter en hälsosam livsstil och värnar om en god balans mellan arbete och privatliv. Du har möjlighet att till viss del påverka dina egna arbetstider genom flextid och därmed din egen arbetssituation när verksamheten så tillåter. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)
Välkommen med din ansökan!
Arbetsbeskrivning:
Som specialist i Rissne arbetar du brett inom primärvårdens hela uppdrag. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med övriga professioner på vårdcentralen. Du förväntas även dela din kompetens i teamet samt vara delaktig i utvecklingsarbete inom verksamheten. Du handleder studenter, AT- och ST-läkare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete!Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialistläkare i allmänmedicin. Behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Arbetstid måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin, trygg i din yrkesroll och har ett professionellt bemötande. Du har god samarbetsförmåga och har ett intresse för att bidra till verksamhetens utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt information:
Mottagningen är HBTQ diplomerad. Det betyder att mottagningen ska ha /har kompetens om HBTQ-frågor och att vi aktivt arbetar med synliggörande och bemötande ur ett HBTQ-perspektiv.
Skicka in din ansökan redan idag. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Rissne vårdcentral Kontakt
Verksamhetschef
Martin Grödeberg martin.grodeberg@regionstockholm.se 070-2478580 Jobbnummer
9997428