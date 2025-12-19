Specialistläkare i allmänmedicin, Omtanken Olskroken vårdcentral
2025-12-19
Vi söker specialistläkare i allmänmedicin till teamet i Olskroken
Omtanken Olskroken vårdcentral ligger i hörnet av Redbergsvägen/Hökegatan med goda parkeringsmöjligheter, buss- och spårvagnsförbindelser. Här arbetar en erfaren och stabil arbetsgrupp som tillsammans skapar en trygg och trevlig atmosfär för både patienter och medarbetare.
Vår arbetsmodell bygger på teamarbete både inom yrkesgruppen och tvärprofessionellt. Bredden av kompetens och vårt tvärprofessionella förhållningssätt gör att vi kan ta ett helhetsgrepp om patientens hälsa och ge bästa vård utifrån patientens behov.
Vi är ett företag som vill framåt och arbetar aktivt med att utveckla verksamheten. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar där du som medarbetare har möjlighet att utveckla och påverka ditt eget arbete. Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Som specialistläkare i allmänmedicin på Omtanken Olskroken erbjuds du en självständig tjänst där du har möjlighet att påverka ditt arbete. Arbetet är varierande med bl.a. planerade och akuta patientbesök, handledning av utbildningsläkare och rondarbete på SÄBO.
Vidare erbjuder vi dig ett roligt och spännande arbete nära vår rehabenhet i samma lokaler med många kontaktytor där din kompetens tas tillvara och stimuleras.
Samtliga läkare omfattas av kollektivavtal knutet mellan Läkarförbundet och Vårdföretagarna.
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare i allmänmedicin med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska motsvarande nivå C1.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete inom primärvård och ett intresse för att arbeta med våra äldre patienter.
Du är prestigelös, tydlig i din kommunikation och har en god förmåga att strukturera och prioritera. Som person är du teamorienterad, lösningsfokuserad och har ett intresse av att utveckla och driva vårdcentralen framåt.
Vi erbjuder
Individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet
Goda möjligheter till utvecklingsarbete och vidareutbildning i en god lärande miljö tillsammans med övriga läkare inom Medtanken Group
Ett omväxlande och stimulerande arbete
Härliga och kompetenta kollegor i olika yrkesgrupper
Förmånliga anställningsvillkor
Personlig pensionsplan
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Omtanken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Ersättning
