Specialistläkare i allmänmedicin, Omtanken Åby
Omtanken Västerleden Vård AB / Läkarjobb / Mölndal Visa alla läkarjobb i Mölndal
2026-02-12
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omtanken Västerleden Vård AB i Mölndal
, Göteborg
, Åmål
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla primärvården tillsammans med oss på Omtanken Åby?
På Omtanken Åby hittar du vårdcentral, BVC och rehabcenter, allt under samma tak. Vi som arbetar här har arbetat ihop länge och vi är stolta över den stabila och trygga arbetsmiljö vi har skapat. Vi arbetar teambaserat för att på bästa sätt kunna ta hand om våra patienter där vi samverkar inom alla kompetenser. Bredden av kompetens gör att vi kan ta ett helhetsgrepp om patientens hälsa och ge bästa vård utifrån patientens behov.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar där du som medarbetare har möjlighet att utveckla och påverka ditt eget arbete.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som specialistläkare i allmänmedicin på Omtanken Åby erbjuds du en självständig tjänst där du har möjlighet att påverka ditt arbete. Arbetet är varierande med planerade och akuta patientbesök, handledning av utbildningsläkare, samarbete med hemsjukvård och möjlighet att arbeta med barnhälsovård. Vidare erbjuder vi dig ett roligt och spännande arbete nära vår rehabenhet i samma lokaler med många kontaktytor där din kompetens tas tillvara och stimuleras.
Samtliga läkare omfattas av kollektivavtal knutet mellan Läkarförbundet och Vårdföretagarna.
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare i allmänmedicin med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska motsvarande nivå C1.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete inom primärvård.
Du är prestigelös, tydlig i din kommunikation och har en god förmåga att strukturera och prioritera. Som person är du teamorienterad, lösningsfokuserad och har ett intresse av att utveckla och driva vårdcentralen framåt.
Vi erbjuder
Individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet.
Goda möjligheter till utvecklingsarbete och vidareutbildning i en god lärande miljö tillsammans med övriga läkare inom Medtanken Group.
Ett omväxlande och stimulerande arbete.
Härliga och kompetenta kollegor i olika yrkesgrupper.
Förmånliga anställningsvillkor.
Personlig pensionsplan.
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Omtanken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7211510-1837869". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omtanken Västerleden Vård AB
(org.nr 556717-9980), https://omtanken.teamtailor.com
Katrinebergsgatan 1 (visa karta
)
431 61 MÖLNDAL Arbetsplats
Omtanken Jobbnummer
9737959