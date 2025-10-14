Specialistläkare i allmänmedicin med möjlighet till MLA-uppdrag Torsviks VC
Medicinskt ledningsanvarig läkare till Torsviks vårdcentral
Bli en del av vårt engagerade team på Lidingö!
Torsviks vårdcentral är en välbemannad vårdcentral på Lidingö, 5 minuter från T-bana Ropsten med buss.
Vi har ca 11 500 listade patienter varav 150 är inom hemsjukvården. Vi är en välbemannad arbetsplats med flera olika yrkesprofessioner - läkare (8 specialister i allmänmedicin, 7 ST-läkare, AT-läkare, BT-läkare samt hemsjukvårdsläkare), distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, rehabiliteringskoordinator samt ett stort psykosocialt team. Vi har ett gott och nära samarbete inom verksamheten där patientsäkerhet och vård av hög kvalitet är högsta prioritet.
Vi är stolta över vår låga personalomsättning, vilket skapar trygghet för både patienter och medarbetare. I Nationella patientenkäten 2024 placerade vi oss på andra plats bland SLSOs alla vårdcentraler.
Samverkan med övriga vårdaktörer som kommun, anhöriga och slutenvården är viktigt för oss och tillhör det dagliga arbetet. Vi har geografiskt samordningsansvar för primärvården på Lidingö.
Du kan läsa mer om oss på Torsvik Lidingö vårdcentral
Kollektivavtal finns. Som anställd hos oss och i Stockholm läns landsting finns goda möjligheter för utveckling och utbildning. Vi erbjuder olika förmåner som exempelvis fri sjukvård i öppenvård samt friskvårdsbidrag och en god pensionsavsättning.
Som MLA kommer du förutom att arbeta kliniskt vara med och utveckla vårdcentralens verksamhet. Du kommer att vara direkt underställd verksamhetschefen och ingå i ledningsgruppen för vårdcentralen. Du kommer arbeta med det fortlöpande patientsäkerhetsarbetet genom att hantera avvikelser och vårdskadeutredningar samt genomföra regelbundna journalgranskningar.
Som specialistläkare i primärvården träffar du patienter i alla åldrar både akuta och planerade besök, videomöten och kontakter via den digitala plattformen Alltid öppet. Vi erbjuder ett omväxlande, flexibelt arbete kring akuta och kroniska sjukdomar.
Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet. Du handleder studenter, AT- och ST-läkare och stöttar övriga yrkeskategorier i medicinska bedömningar.
Vi värnar om god fortbildning och hög medicinsk kvalité. Välkommen till ett meningsfullt arbete!Kvalifikationer
Specialistläkare i allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av arbete som färdig specialist och av att ha arbetat i svensk sjukvård, gärna primärvård är meriterande. Erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande. Tidigare MLA-erfarenhet är meriterande.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid, deltid kan diskuteras. Arbetstid måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Du trivs bra både i den kliniska och administrativa rollen. Du är analytisk, ser helhet och är bekväm med att prioritera. Som person är du driven och följer upp att det som påbörjats även slutförs. Du är bra på att skapa förtroende och bygga relationer på samtliga nivåer i organisationer. Du är självgående och ser samverkan med olika kompetenser och verksamheter som självklart. Då rollen kräver ett nära och förtroendefullt samarbete kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig av kunskap och information är av yttersta vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
