Specialistläkare i allmänmedicin med MLA, Vårdcentral Kroksbäck
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-07-29
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, Lomma
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Är du specialistläkare i allmänmedicin och vill kombinera kliniskt arbete med ett utvecklande ledningsuppdrag? Hos oss får du möjlighet att ta dig an rollen som medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA) med introduktion, mentorstöd och avsatt tid för uppdraget. Samtidigt erbjuder vi flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och stor möjlighet att påverka både ditt uppdrag och verksamhetens utveckling.
Vårdcentralen Kroksbäck har funnits sedan 1986 och är en av Malmös äldsta vårdcentraler. Vi har cirka 6 100 listade patienter och är drygt 25 medarbetare med ett välfungerande samarbete både inom och mellan våra olika professioner.
Hos oss arbetar du tillsammans med en stabil läkargrupp i en verksamhet där kollegialt stöd, delaktighet och en god arbetsmiljö är en självklar del av vardagen. Vi erbjuder flexibla arbetstider och ser det som en självklarhet att du ska ha möjlighet att påverka både ditt schema och din arbetssituation. Vi arbetar med teamronder enligt Alaskamodellen – en arbetsmiljöreform som bidrar till en god och nära vård. Arbetslaget är uppdelat i två tvärprofessionella team där patienten är en naturlig del av teamet.
Vi har ett stort driv att utveckla verksamheten och har nyligen startat både diabetesmottagning, lättakut och familjecentral för att kunna erbjuda en ännu mer sammanhållen vård för våra patienter. Vi planerar även att starta en astma-/KOL-mottagning och i anslutning till vårdcentralen finns Rehab Kroksbäck och Barnavårdscentralen Kroksbäck.
Hos oss är du som medarbetare en viktig del av verksamhetens utveckling. Vi värdesätter initiativ, delaktighet och nya idéer och erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att påverka både verksamheten och din egen yrkesutveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss kombinerar du det kliniska arbetet med uppdraget som medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA). I nära samarbete med verksamhetschef och kollegor bidrar du till att utveckla den medicinska kvaliteten, patientsäkerheten och verksamhetens fortsatta utveckling. Tidigare erfarenhet av MLA-uppdrag är inget krav vi erbjuder introduktion, mentorstöd och goda förutsättningar att växa in i rollen.
Det kliniska arbetet omfattar både planerade och akuta patientbesök inom hela det allmänmedicinska området. Du arbetar i en verksamhet där kontinuitet, medicinsk kvalitet och teamarbete står i centrum.
Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag. Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid och är lyhörda för dina önskemål kring schema och utveckling. Hos oss finns även möjlighet till distansarbete en dag i veckan, vilket ger flexibilitet för administrativa arbetsuppgifter.
Här möts du av en arbetsplats där vi stöttar varandra, delar med oss av vår kompetens och värnar om ett öppet och prestigelöst arbetsklimat. Vi tror på ett nära samarbete där alla bidrar och där din kompetens blir en viktig del av vår fortsatta utveckling.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Erfarenhet av arbete inom primärvården är meriterande, liksom kunskap i PMO och Melior. Tidigare erfarenhet av medicinskt ledningsansvar eller annat medicinskt utvecklingsarbete är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har god kommunikativ förmåga och trivs med att arbeta i team. Du bidrar till ett gott samarbete och en hög medicinsk kvalitet och tar ansvar för ditt arbete med engagemang och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du ser möjligheter i att arbeta i ett mångkulturellt och socioekonomiskt varierat område och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Vi strävar efter att vår personalgrupp ska spegla mångfalden hos de patienter vi möter och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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216 24 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Kontakt v. 29
Maria Kainz, Verksamhetschef 0724-64676 Jobbnummer
10015496