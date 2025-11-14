Specialistläkare i allmänmedicin med handledningsintresse
Södertull Din hälsocentral är belägen på söder i centrala Gävle i vackra gamla byggnader med anor. Hälsocentralen ligger på cykelavstånd från tågstationen och bussförbindelserna är goda. Med våra cirka 7500 listade patienter är vi bland de största offentligt drivna hälsocentralerna i Gävle och bemannas med runt 45 medarbetare. Vi som arbetar här är stolta över vår hälsocentral och vi har hög medicinsk kompetens och stabil bemanning. Vi profilerar oss som utbildningscentral för våra blivande specialister och har ungefär 15 utbildningsläkare under våra vingar och flera fasta specialister.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Vår övertygelse är att ständig dialog mellan oss kollegor innebär förbättrad arbetsmiljö hos både erfaren som oerfaren. Vi lyfter problemområden samt framgångsfaktorer och går aktivt igenom våra medicinska resultat samt utvecklingsområden. Vi har roligt tillsammans och är stolta över hur väl vår arbetsplats utvecklas.
Som allmänspecialist hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• att handleda läkare under utbildning
• mottagningsarbete
• akuta patienter i vårt akutteam
• att delta i och leda våra multidisciplinära team
• att aktivt ta initiativ för att förbättra och utveckla vår verksamhet.
Hos oss får du
• en positiv och utvecklande arbetsplats med stort patientfokus
• vara del av en engagerad och trygg arbetsgrupp med bred kompetens inom allmänmedicin där vår styrka ligger i det goda och nära samarbetet med samtliga kollegor
• ett självständigt arbete med möjlighet att vara med och påverka samt utveckla verksamheten.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel och engagerad och som trivs i samarbete med alla professioner på hälsocentralen. Du skall vara ansvarstagande, samt ha förmåga att möta människor på ett professionellt och empatiskt sätt. Du skall vara engagerad och intresserad av arbetet och utveckling av hälsocentralen och uppskatta ett gott arbetsklimat och vara med att skapa trivsel på arbetsplatsen. Du ska tycka om att handleda och vara en del av vårt arbete att utbilda framtidens allmänspecialister i primärvården.
I rollen som allmänspecialist ska du ha
• svensk läkarlegitimation
• specialistutbildning inom allmänmedicin
• handledarutbildning
• god kommunikativ förmåga och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
