Specialistläkare i Allmänmedicin, Distriktsläkare
Distriktsläkarna i Västra Götaland AB / Läkarjobb / Mölndal Visa alla läkarjobb i Mölndal
2026-07-28
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, Göteborg
eller i hela Sverige
Kom och bli en del i vårt team!
På vår mottagning i Mölndal har vi runt 8000 listade patienter. Vi har en god tillgänglighet och patienterna har lätt att få kontakt med oss via telefon eller digitalt vilket är något som vi tror ligger till grund för att vi får många höga betyg och fina omdömen utav våra patienter.
Vår verksamhetsidé är att leverera högkvalitativ sjukvård för våra patienter med god tillgänglighet. Hos oss får du arbeta i en utvecklande arbetsmiljö med tydligt patientfokus.
Våra anställda är vår viktigaste resurs. Vi verkar för en god arbetsmiljö och för att ta tillvara vår personals olika kompetenser på bästa sätt. Hos oss kan du påverka din arbetssituation i stor utsträckning och vi erbjuder dig utrymme att utveckla dina intresseområden. Vårt mål är att vara en arbetsgivare som inger stort förtroende hos befolkningen och som kan erbjuda en arbetsplats där de anställda känner arbetsglädje och delaktighet.
Vi söker;
Vi söker nu ytterligare en specialistläkare i allmänmedicin/distriktsläkare till vårt team. Vi söker dig som vill vara med och bedriva primärvård med fokus på hög medicinsk kvalitet och respektfullt bemötande.
Du trivs i en dynamisk miljö på en mottagning där du kan vara med och utveckla verksamheten.
Som person är du empatisk, engagerad och kompetent. Du är flexibel, van vid att ta egna initiativ och eget ansvar gällande både ditt arbete och verksamheten.
Vi erbjuder;
Som Specialist i allmänmedicin får du möjlighet att vara en del utav ett team där vi arbetar tätt tillsammans för att ta hand om verksamhetens olika behov.
Vår organisation bygger på stort lokalt självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare och mycket korta beslutsvägar. Du erbjuds inflytande över såväl arbetsinnehåll som arbetstider.
Intervjuer kommer att ske löpande under annonstiden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: jason.a@lakargruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktsläkarna i Västra Götaland AB
(org.nr 559053-0688), http://www.distriktslakarna.se
Nygatan 1 (visa karta
)
431 31 MÖLNDAL Arbetsplats
Läkargruppen Mölndalsbro Kontakt
Verksamhetschef
Jason Agrogiannis jason.a@lakargruppen.se Jobbnummer
10013529