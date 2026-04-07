Specialistläkare i allmänmedicin (Distriktsläkare)
Bra Liv Gnosjö vårdcentral
Vill Du vara med och utveckla framtidens bästa primärvård tillsammans med oss på Bra Liv Gnosjö vårdcentral? Vi erbjuder dig att vara med att utveckla och förstärka vårdcentralen för att ge bästa tänkbara vård till våra medborgare.
Rollen som distriktsläkare
Som distriktsläkare på Bra Liv Gnosjö vårdcentral erbjuds du en självständig tjänst där du har möjligheter att påverka ditt arbete. Arbetet är varierande med planerade och akuta patientbesök, handledning av utbildningsläkare, samarbete med hemsjukvård och möjlighet att arbeta på kommunens särskilda boenden och/eller barnhälsovård. Vidare erbjuder vi dig ett roligt och spännande arbete nära allmänheten med många kontaktytor där din kompetens tas tillvara och stimuleras. Beredskap och jourtjänstgöring på Närakuten ingår i tjänsten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % men sysselsättningsgrad går att diskutera efter önskemål. Tillträde efter överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Bra Liv Gnosjö vårdcentral är en medelstor vårdcentral, har över 9 700 listade patienter och är den enda vårdcentralen i Gnosjö kommun. Vi är en del av Vårdcentralerna Bra Liv, den regiondrivna primärvården i Jönköpings län som består av 33 vårdcentraler nära våra patienter över hela länet. Gnosjö vårdcentral har strax under 50 personer anställda inom olika professioner. Vi arbetar ständigt för att få nöjda patienter och vi är delaktiga i förbättringsarbeten. Tillsammans bedriver vi vård med omtanke, helhet och kvalitet i fokus.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar.
På Bra Liv Gnosjö vårdcentral hjälps vi åt, vår arbetsmiljö är viktig och präglas av samarbete, delaktighet och trivsel!Publiceringsdatum2026-04-07Profil
Vi söker dig som:
• Har bevis om specialistkompetens samt bra kunskaper i det svenska språket (på minst C1 nivå).
• Har erfarenhet som distriktsläkare då du är med och formar utvecklandet av vårt läkarteam och verksamheten i övrigt. Du kommer där att spela en central roll.
• Har erfarenhet av att handleda utbildningsläkare samt andra professioner på vårdcentralen.
• Kan arbeta självständigt och med olika yrkesprofessioner.
• Är engagerad och ansvarsfull och förstår vikten av ett gott bemötande.
• Är flexibel och vill utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med oss.
• Tar till dig ny kunskap, arbetar enligt senaste forskning och fungerar som en kunskapsresurs för dina kollegor.
• Kan anpassa ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation.
• Innehar B- körkort
• Genom ett gott samarbete med ledning och kollegor vill bidra till att skapa delaktighet och en bra arbetsmiljö.
Läs mer kring vår läkarrekrytering inom Bra Liv https://rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/lararrekrytering/
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du också:
• Individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet.
• Goda möjligheter till utvecklingsarbete och vidareutbildning i en god lärande miljö tillsammans med övriga läkare vid Vårdcentralerna Bra Liv.
• Ett omväxlande och stimulerande arbete.
• Härliga och kompetenta kollegor från olika yrkesgrupper.
• Förmånliga anställningsvillkor.
• Vår vårdcentral erbjuder ett zontillägg på din lön.
Samarbete med Futurum, Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet, och Qulturum, Regionens enhet för verksamhetsutveckling och förbättringar, gör det även möjligt att utvecklas inom forskning eller mot en framtida ledarroll. Som anställd hos oss har du tillgång till fri öppen sjukvård och varierande friskvårdsaktiviteter samt friskvårdsbidrag.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Milos Licina, tel. 010-244 80 83, e-mail, milos.licina@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Sista ansökningsdag är den 2026-XX-XX, urval och intervjuer sker löpande.
Vill du anta utmaningen att utveckla vårdcentralen som är full av möjligheter är du varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B264/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
