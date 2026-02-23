Specialistläkare i allmänmedicin (Distriktsläkare)
Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral
Vill Du vara med och skapa framtidens bästa primärvård tillsammans med oss på Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral? Vi erbjuder dig att vara med att utveckla och förstärka vårdcentralen för att ge bästa tänkbara vård till våra medborgare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % men sysselsättningsgrad går att diskutera efter önskemål.
Rollen som distriktsläkare
Som distriktsläkare på Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral erbjuds du en självständig tjänst där du har möjligheter att påverka ditt arbete. Arbetet är varierande med planerade och akuta patientbesök, handledning av utbildningsläkare, samarbete med hemsjukvård och möjlighet att arbeta på kommunens särskilda boenden och/eller barnhälsovård. Vidare erbjuder vi dig ett roligt och spännande arbete nära allmänheten med många kontaktytor där din kompetens tas tillvara och stimuleras. Beredskap och jourtjänstgöring på Närakuten ingår i tjänsten.
Din blivande arbetsplats
Smålandsstenars vårdcentral är en del av vårdcentralerna Bra Liv och tillhör den regiondrivna primärvården. Vårdcentralen har också en filial i samhället Reftele, cirka två mil från Smålandsstenar. Tillsammans har vi drygt 11 000 listade patienter och cirka 35 personer anställda. Våra kärnvärden är omtanke, helhet och kvalitet och vi bedriver fullskalig primärvård med högt förtroende i vår befolkning. Vi finns i utkanten av Småland, mitt i fin natur - men ändå inte mer än dryga timmen till Göteborg, Halmstad och Jönköping. Vi är belägna i Gislaveds kommun som erbjuder utmärkta möjligheter till friluftsliv, många aktiva föreningar, bra skolor och överkomliga huspriser. Våra samhällen präglas av "Gnosjöandan" och det avspeglas även i vår verksamhet. Vi hittar pragmatiska lösningar på vårdens utmaningar, vi gillar utveckling och prestigelöst samarbete.
Vi värderar ditt engagemang, målfokus och din drivkraft att jobba med utveckling och ständiga förbättringar och vi uppmuntrar våra medarbetare att tänka kreativt och komma med nya lösningar och idéer. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av positivitet, öppen dialog och arbetsglädje där vi är måna om balansen mellan arbete och fritid.Publiceringsdatum2026-02-23Profil
Vi söker dig som:
• Har bevis om specialistkompetens samt bra kunskaper i det svenska språket (på minst C1 nivå).
• Har erfarenhet som distriktsläkare och kan spela en central roll i vårt läkarteam och verksamheten i övrigt.
• Kan arbeta självständigt och med olika yrkesprofessioner.
• Är engagerad och ansvarsfull och förstår vikten av ett gott bemötande.
• Är flexibel och vill utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med oss.
• Tar till dig ny kunskap, arbetar enligt senaste forskning och fungerar som en kunskapsresurs för dina kollegor.
• Kan anpassa ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation.
• Innehar B- körkort
• Genom ett gott samarbete med ledning och kollegor vill bidra till att skapa delaktighet och en bra arbetsmiljö.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du också:
• Individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet.
• Goda möjligheter till utvecklingsarbete och vidareutbildning i en god lärande miljö tillsammans med övriga läkare vid Vårdcentralerna Bra Liv.
• Ett omväxlande och stimulerande arbete.
• Härliga och kompetenta kollegor från olika yrkesgrupper.
• Förmånliga anställningsvillkor.
• Vår vårdcentral erbjuder ett generöst zontillägg utöver din grundlön.
Samarbete med Futurum, Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet, och Qulturum, Regionens enhet för verksamhetsutveckling och förbättringar, gör det även möjligt att utvecklas inom forskning eller mot en framtida ledarroll. Som anställd hos oss har du tillgång till fri öppen sjukvård och varierande friskvårdaktiviteter samt friskvårdsbidrag.
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att
kontakta verksamhetschef och distriktsläkare Anne Sauer, mail: annegret.sauer@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Sista ansökningsdag är 2026-03-15, urval och intervjuer sker löpande.
Vill du anta utmaningen att tillsammans med oss utveckla vårdcentralen som är full av möjligheter är du varmt välkommen med din ansökan!
Vår rekryteringsprocess
