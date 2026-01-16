Specialistläkare i allmänmedicin (Distriktsläkare)
2026-01-16
Bra Liv Vaggeryd vårdcentral
Vill Du vara med och utveckla framtidens bästa primärvård tillsammans med oss på Bra Liv Vaggeryd vårdcentral? Vi erbjuder dig att vara med att utveckla och förstärka vårdcentralen för att ge bästa tänkbara vård till våra medborgare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % men sysselsättningsgrad går att diskutera efter önskemål.
Den politiska ledningen har gett Vårdcentralerna Bra Liv i uppdrag att satsa på utvalda vårdcentraler i regionen, med ett huvudsakligt syfte att nå målet om 1100 listade patienter per heltidsanställd allmänspecialist, (550 per heltidsanställd ST-läkare). Förhoppningen är att nå ett antal synergieffekter avseende bland annat jämlik vård för invånarna, ökad attraktion för arbete inom primärvården, förbättrad arbetsmiljö och ett långsiktigt mindre behov av hyrläkare vid utvalda vårdcentraler.
Vaggeryd vårdcentral är en av de utvalda vårdcentralerna! Alla våra läkare här kommer framöver arbeta utifrån de nya listningsmålen. Vi har därför nu glädjen att rekrytera allmänspecialist med dessa nya förutsättningar. Vidare kommer det ges goda kompetensutvecklingsmöjligheter, god handledning och schemalagt kollegialt stöd vid våra läkarmöten för dig som läkare hos oss. Vaggeryd vårdcentral kommer dessutom i år starta upp samarbete med en s.k. Vänvårdcentral i regionen för inbördes stöd och erfarenhetsutbyte. Du kommer i tjänsten tillgodoses avsatt tid att själv disponera för egenstyrd patientmottagning och för utvecklingsarbete.
Rollen som distriktsläkare
Som distriktsläkare på Bra Liv Vaggeryds vårdcentral erbjuds du en självständig tjänst där du har möjligheter att påverka ditt arbete. Arbetet är varierande med planerade och akuta patientbesök, handledning av utbildningsläkare, samarbete med hemsjukvård och möjlighet att arbeta på kommunens särskilda boenden och/eller barnhälsovård. Vidare erbjuder vi dig ett roligt och spännande arbete nära allmänheten med många kontaktytor där din kompetens tas tillvara och stimuleras. Beredskap och jourtjänstgöring på Närakuten ingår i tjänsten.
Din blivande arbetsplats
Vaggeryds vårdcentral har cirka 7 200 listade patienter och drygt 30 medarbetare inom olika professioner. Här arbetar vi tillsammans över gränserna och drar nytt av varandras kompetenser. Vårdcentralen i Vaggeryd ingår i Vårdcentralerna Bra Liv. Vår gemensamma målsättning är "en bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. På Bra Liv Vaggeryds vårdcentral hjälps vi åt, vår arbetsmiljö är viktig och präglas av samarbete, delaktighet och trivsel!
Vi söker dig som:
• Har bevis om specialistkompetens samt bra kunskaper i det svenska språket (på minst C1 nivå).
• Har erfarenhet som distriktsläkare då du är med och formar utvecklandet av vårt läkarteam och verksamheten i övrigt. Du kommer där att spela en central roll.
• Har erfarenhet av att handleda utbildningsläkare samt andra professioner på vårdcentralen.
• Kan arbeta självständigt och med olika yrkesprofessioner.
• Är engagerad och ansvarsfull och förstår vikten av ett gott bemötande.
• Är flexibel och vill utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med oss.
• Tar till dig ny kunskap, arbetar enligt senaste forskning och fungerar som en kunskapsresurs för dina kollegor.
• Kan anpassa ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation.
• Innehar B- körkort
• Genom ett gott samarbete med ledning och kollegor vill bidra till att skapa delaktighet och en bra arbetsmiljö.
Läs mer kring vår läkarrekrytering inom Bra Liv https://rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/lararrekrytering/
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du också:
• Individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet.
• Goda möjligheter till utvecklingsarbete och vidareutbildning i en god lärande miljö tillsammans med övriga läkare vid Vårdcentralerna Bra Liv.
• Ett omväxlande och stimulerande arbete.
• Härliga och kompetenta kollegor från olika yrkesgrupper.
• Förmånliga anställningsvillkor.
• Vår vårdcentral erbjuder ett generöst zontillägg utöver grundlön.
Samarbete med Futurum, Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet, och Qulturum, Regionens enhet för verksamhetsutveckling och förbättringar, gör det även möjligt att utvecklas inom forskning eller mot en framtida ledarroll. Som anställd hos oss har du tillgång till fri öppen sjukvård och varierande friskvårdaktiviteter samt friskvårdsbidrag.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Karin Svensson, tfn 010-244 05 21, e-post karin.svensson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Sista ansökningsdag är den 2026-02-16, urval och intervjuer sker löpande.
Vill du anta utmaningen att tillsammans med oss utveckla vårdcentralen som är full av möjligheter är du varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
